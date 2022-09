Mehr als 5000 Menschen vereint in Schmerz und Wut

Mehr als 5000 Menschen haben am Freitagabend an einer Solidaritätsveranstaltung für den verstorbenen 25-jährigen Malte teilgenommen, der am Rande des CSD in Münster attackiert worden war. Redner äußerten Trauer, aber auch Wut.

Mehr als 5000 Menschen nahmen am Freitagabend an einer Solidaritätskundgebung für den verstorbenen Malte teil. Der 25-Jährige, der am Rande des CSD attackiert worden war, war am Freitagmorgen seinen Verletzungen erlegen.

In den Applaus mischt sich Erleichterung, als Juna Große-Lengerich vom Verein Livas die Nachricht verkündet, auf die so viele seit einer Woche gewartet haben: „Soeben hat die Polizei bekanntgegeben, dass sie am Hauptbahnhof einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen hat.“ Die Tat, um die es geht, geschah am vergangenen Samstag. Am Rande des CSD wurde ein 25-jähriger Transmann attackiert. Am Freitagmorgen war bekanntgeworden, dass er seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Mehr als 5000 Menschen, so die Polizei, darunter Bundes- und Landtagsabgeordnete, Oberbürgermeister Lewe, Vertreter des Rates, der Kirchen und der queeren Gemeinschaft, versammeln sich am Freitagabend auf dem Prinzipalmarkt zu einer Solidaritätskundgebung für den Verstorbenen. „Dies ist ein Tag der Trauer und der Angst“, sagt Juna Große-Lengerich vom Verein Livas. Noch vor einer Woche habe Malte, so der Name des 25-jährigen Opfers, gefeiert, „endlich er selbst sein zu können“. Indem er sich dem Täter, der junge Frauen angepöbelt hatte, in den Weg stellte, sei er zu einem „Helden“ geworden. Unter großem Beifall stellte Große-Lengerich klar: „Wir werden uns nicht verstecken. Wir werden uns nicht von Drohungen und Gewalt einschüchtern lassen.“

Schweigeminute auf dem Prinzipalmarkt

Tränen fließen, als Felix Adrian Schäper vom Verein „Trans*Inter*Münster“ die queeren Hymnen „I am what I am“ und „Somewhere over the rainbow“ singt. Später folgt eine Schweigeminute, auf dem Prinzipalmarkt herrscht eine bedrückende Stille.

Nach Attacke am Rande des CSD: Kundgebung für 25-jährigen Mann Tausende Menschen haben am Freitagabend ihre Anteilnahme für Malte gezeigt. Der 25-jährige Transmann wurde am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) in Münster attackiert. Am Freitag ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. Foto: Matthias Ahlke An der Kundgebung beteiligt sich unter anderem auch Oberbürgermeister Markus Lewe. Neben ihm steht Pfarrer Ulrich Messing (Kinderhaus und Sprakel). Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Auch NRW-Familienministerin Josefine Paul (mit Kerze) und Münsters Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink (2.v.r.) haben an der Kundgebung teilgenommen. Diese begann mit einer Schweigeminute. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Auch der Integrationsrat bekundete seine Anteilnahme. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Mit Plakaten drücken die Menschen ihre Anteilnahme aus. Foto: Matthias Ahlke Die Bestürzung bei den Menschen ist groß. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Tausende haben sich in Münsters Innenstadt versammelt. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke "Dein Mut wird für immer unvergessen bleiben" steht auf einem Plakat. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke

„Es tut mir in der Seele weh um den jungen Mann“, sagt Heidi Pelster vom CSD Münster unter Tränen. „Er wollte doch nur helfen und hat Zivilcourage gezeigt.“ Pelster spricht von einer „widerwärtigen Tat“ und stellt klar: „Das ist nicht mein Münster.“ Die queere Gemeinschaft werde sich den Freiraum, den sie sich erkämpft habe, nicht nehmen lassen. Die schreckliche Tat gebe noch mehr Mut weiterzumachen.

„Er hat sein ganzes Leben gekämpft“

Felix Adrian Schäper hat das Opfer persönlich gekannt. „Malte hat sein ganzes Leben gekämpft. Immer wieder wurden ihm Steine in den Weg gelegt.“ Nie habe er aufgegeben. „Er ist ein Vorbild für alle, die es schwer haben.“

Dr. Claudia Kemper vom Verein Livas betont, dass diese Tat „nur die Spitze des Eisbergs“ sei. Der Hass gegen die queere Community werde seit Jahren immer größer. Dieser würde erst im Internet stattfinden, dann auf die Straße kommen und schließlich zu Gewalt führen.