Hendrik van der Lelie ist der Herr der Pfeile

Die Darts-Begeisterung ist auch in Münster angekommen. Hendrik van der Lelie betreibt nach eigenen Angaben den ältesten Darts-Fachhandel in NRW. Er verkaufte bereits Dartpfeile an spätere Weltmeister. Von einem Hype möchte er aber nichts hören.

Gabriel Clemens ist in Münster in aller Munde: Der erste deutsche Spieler im Halbfinale einer Darts-Weltmeisterschaft hat einen wahren Hype ausgelöst. Das Interesse an der Szene steigt auch in Münster rasant. Sogar echte Stars der Szene haben Verbindungen in die Stadt.