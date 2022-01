Das „Blaue Wunder“ vom Aasee

Münster

Fast alle Münsteranerinnen und Münsteraner kennen die Yachtschule Overschmidt am Aasee. Und fast alle, die in Deutschland einen Segelschein erwerben möchten, kennen Overschmidt in Münster. Denn Vater und Sohn haben die für die Prüfung erforderlichen Lehrbücher geschrieben.

Von Helmut P. Etzkornund