Das letzte beste aller Feste

Fettes Brot, also (v.l.) König Boris, Björn Beton und Doktor Renz, waren am Freitagabend zum letzten Mal in der Halle Münsterland.

Es ist 1996 – als Doktor Renz, König Boris und Björn Beton alias Schiffmeister einen Song herausbringen, der die deutsche Sprache nachhaltig beeinflusst. Von einem auf den anderen Tag kann niemand mehr „Jein“ sagen, ohne den Song von Fettes Brot auf Anhieb präsent zu haben. Ein Stück, das schnell gleich mehrere Generationen bis auf die letzte Textmeile mitsingen – und das auch noch bis heute können. 27 Jahre später betreten die Brote, wie sie liebevoll genannt werden, die Bühne der lange ausverkauften Halle Münsterland. Die Band ist auf Abschiedstour, passenderweise unter dem Titel „Gebäck in the Days“. Noch einmal alle Hits aus rund 30 Jahren Bandgeschichte. Een, twej – een twej, drej. Los geht's.

Bettina, Emanuela und der erste Brote-Hit

Als der Vorhang fällt, passt wirklich beinahe niemand mehr in die Halle Münsterland. Fett wird es direkt, Jein und Erdbeben kommen sofort zum Start. Danach wird es aber trotz großer Band im Rücken auch mal ruhiger. Die Brote nehmen sich Zeit für den einen oder anderen Spaß. Ein letztes Mal eben. Die Songs, auf die Tausende warten, kommen dennoch alle. Sie lassen gemeinsam die Finger von Emanuela, fordern Bettina auf, doch etwas züchtiger daherzukommen und klar, sie rappen auf Plattdeutsch den ersten alle Brote-Hits. Der Abend baut sich vor wechselnden Bühnenbildern, die sowohl alte Alben-Cover als auch den Hamburger Hafen zum Thema haben, auf. Irgendwann gibt es kein Halten mehr, dann werden alle schwule Mädchen.

Prall gefüllte Halle Münsterland: Seit Monaten war das Konzert ausverkauft. Foto: Björn Meyer

Fast plötzlich sind die Brote dann nach gut zwei Stunden weg. Mit nur wenigen Worten, so wie Fettes Brot eigentlich immer war. Die Drei ließen stets lieber ihre Musik für sich sprechen, mehr Mittelpunkt brauchten sie nie.

Die Schiffe, das Meer und der Hafen

Mit Fettes Brot geht am Ende des Konzerts eine Band von der Bühne, die einer Zeit entstammt, als deutscher Hip-Hop vor allem mit Originalität statt mit Protzerei punktete. König Boris – ein „Grosser“, ein Spinner, einst als Poster in so manchem Zimmer – besang die heutige Generation deutscher Hip-Hopper bereits vor 15 Jahren in dem Song „Automatikpistole“. Unter anderem mit den Zeilen: „Verdammt nochmal, es geht nicht nur um Kohle und Autos. Sie reden von Hass, aber wir wollen lieben. Sie ziehen in den Krieg. Alter, lasst uns zufrieden.“ Abseits davon hat sich die Musik von Fettes Brot drei Jahrzehnte den Spaß der 90er-Jahre bewahrt. Sie liebten die Schiffe, das Meer und den Hafen, und sie liebten es, nach 'ner Party, breit am Elbstrand einzuschlafen. Hamburger Jungs – die an diesem Abend ihre Fans irgendwo zwischen beseelt und traurig hinterlassen. Aber ist es für die Brote vielleicht einfach die richtige Zeit zu gehen? Ja. Nein. Ich mein, jein!