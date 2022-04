„Das Osterlied wird nicht verstummen“

Der Osterjubel in den evangelischen Kirchen Münsters fiel angesichts des Krieges in der Ukraine gedämpfter aus als sonst. Die Botschaft der Auferstehung, der Hoffnung auf das Leben aber sei stärker, hieß es in den Predigten.

Die Hoffnung, die von der christlichen Osterbotschaft in Zeiten der Angst angesichts von Krieg, Flucht und Zerstörung ausgehen kann, wurde von den Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Münster in vielfältigen Gottesdienstformaten zum Ausdruck gebracht.

„Mir fällt es in diesem Jahr schwerer als sonst, in den Osterjubel einzustimmen“, bekannte Superintendent Holger Erdmann gleich zu Beginn seiner Predigt im traditionellen Kantatengottesdienst am Ostermontag in der Apostelkirche, wie es in eier Pressemitteilung des Kirchenkreises heißt. Der Predigttext aus Jona 2 passe zur aktuellen Zeit: „Was Jona im Bauch des Fisches an Dunkelheit, Angst und Ungewissheit erlebt und im Gebet artikuliert, ist wie eine sprachliche Folie für das, was wir erleben: im Blick auf den Krieg in der Ukraine in diesen Tagen, im Blick auf Flucht und Zerstörung, aber auch im Blick auf die Pandemie, an diesem Osterfest 2022.“ Besungen wurde der Osterjubel im Gottesdienst mit der Kantate „Die Ostergeschichte“ von Brunckhorst (1670–1725). Es wirkten der Kammerchor und das Kammerorchester an der Apostelkirche mit den Solistinnen Jenny Haecker (Sopran) und Dagmar Linde (Alt) sowie den Solisten Niels Giebelhausen (Tenor) und Martin Wistinghausen (Bass).

Hoffnung statt Angst

Auch Pfarrer Martin Mustroph stellte im Ostergottesdienst in der Jakobuskirche der Angst und dem Entsetzen angesichts von Krieg und Terror die Hoffnung der christlichen Osterbotschaft entgegen. „Wir singen unser Osterlied mit gedämpfter Stimme, aber es wird nicht verstummen..“

Im Familiengottesdienst an Ostersonntag in der Apostelkirche fragte Pfarrer Dr. Christoph Nooke in Bezug auf den biblischen Bericht vom Fund des leeren Grabes Jesu: „Ist Ostern unglaublich?“ Das Bild des leeren Grabes bleibe unbegreiflich und unglaublich, doch Ostern stehe nicht allein in seiner Unverständlichkeit und Unglaublichkeit.

Auch Pfarrerin Christine Jürgens schritt im Familiengottesdienst in der Lukaskirche Gedanken zum biblisch berichteten Fund des leeren Grabes ab. Trauer müsse Raum haben und Ausdrucksformen finden. Die christliche Osterbotschaft aber verdeutliche: „Der Tod ist mitten im Leben. Umringt von Lebensfreude.“