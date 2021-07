Das Programm des Sommernachtskinos 2021

Der Schlossplatz in Münster wird auch in diesem Sommer wieder zum Kinosaal. Das Programm und wichtige Infos zum Open-Air-Kino in der Übersicht.

Der Schlossplatz in Münster verwandelt sich vom 20. Juli bis 5. August wieder in einen Freiluft-Kinosaal: Das Sparda Bank Sommernachtskino findet auch in diesem Jahr vor gewohnter Kulisse statt. Am Montag (5. Juli) ist der Vorverkauf für das Open-Air-Kino gestartet. Tickets gibt es nach Angaben der Veranstalter nur online auf der Homepage zum Sommernachtskino. Die Ticketvergabe erfolge zudem platzgenau.

Die Filme werden laut der Ankündigung auf einer aufblasbaren Airscreen-Leinwand gezeigt, das Team von gastro.ms versorge die Besucherinnen und Besucher mit Popcorn, Snacks und Getränken. "Der Einlass beginnt um 20.15 Uhr, Programmbeginn ist bei ausreichender Dunkelheit", heißt es weiter. Der Filmstart sei bis 30. Juli um circa 21.30 Uhr, ab 31. Juli mit Rücksichtnahme auf den Pop-Up-Freizeitpark erst ab 22 Uhr.

Ein Hygiene-, Sicherheits- und Beschilderungskonzept sorge vor Ort für den Schutz der Gäste und Mitarbeiter. Nach derzeitigem Stand dürfen wie bereits im vergangenen Jahr circa 1000 Besucher pro Abend zum Open-Air-Kino kommen.

Das Programm für das Sommernachtskino 2021

Das Programm beinhaltet auch in diesem Jahr einige bewährte Klassiker sowie auch Neuheiten:

20. Juli: Nomadland

21. Juli: Bang Boom Bang

22. Juli: Das perfekte Geheimnis

23. Juli: Fast & Furios 9

24. Juli: Bohemian Rhapsody

25. Juli: Die Croods

26. Juli: Sneak Preview

Auch beim Sommernachtskino gibt es die "Sneak Preview", die viele Film-Fans auch aus dem Cineplex Münster kennen. Vorab wird nicht verraten, welcher Film gezeigt wird.

27. Juli: Die Hochzeitsschneider von Athen

28. Juli: Cash Truck

29. Juli: E.O.F.T CLASSICS Open Air

30. Juli: Mamma Mia

31. Juli: Nightlife

1. August: Jim Knopf und die Wilde 13

2. August: Sneak Preview

3. August: Godzilla vs. Kong

4. August: CineLive Sommertour 2021

Eine 100-Minuten-Mix-Show mit Beiträgen aus den Bereichen Kurzfilm, Poetry Slam, Musik und Reisejournalismus.