Das Ratsbündnis verliert an Zustimmung

Vor einem Jahr haben die Münsteraner bei der Kommunalwahl 2020 über die Zusammensetzung des Rates und das Oberbürgermeisteramt entschieden. Ein Jahr später sind an manchen Stellen Unterschiede in der Meinung der Münsteranerinnen und Münsteraner erkennbar.

Als die Münsteraner vor einem Jahr an die Urnen gebeten wurden, ging es um die Oberbürgermeisterwahl und die Besetzung des Rates. Wie glücklich sind die Menschen in der Stadt heute mit der Entscheidung? Die Zufriedenheit mit dem wiedergewählten Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) ist seit der Wahl von 2,8 auf die Durchschnittsnote 3,0 (zwischen 1 und 6) gesunken. Dies ist in der seit 2009 währenden Amtszeit aber nicht ungewöhnlich: Schon fünf mal gaben ihm die Münsteraner diese, für ihn bisher schlechteste Note.