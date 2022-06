Das Vainstream Rockfest ist endlich wieder da

Die Stimmung war am Hawerkamp – passend zum Wetter – bereits am Mittag nahe dem Siedepunkt.

Veranstalter Kingstar Music erwartet bis zu 18.000 Besucher, über 25 Bands werden auf drei Bühnen Konzerte spielen. Darunter unter anderem The Offspring, Boysetsfire, Sum 41, Sondaschule und die Kassierer.

Und auch wenn am Hawerkamp bis tief in den Abend gefeiert wird, die Stimmung war passend zum Wetter bereits am Mittag nahe dem Siedepunkt. „Fantastisch, endlich ist das hier wieder möglich. Darauf haben wir alle so lange gewartet. Ich freu mich auf einen tollen, sonnigen und vor allem musikalisch überragenden Tag - ein echter Rock‘n‘Roll-Tag“, so Rock-Fan Norman Damberg.

Übrigens, erstmals gibt es in diesem Jahr nicht nur ein Vainstream Rockfest, Wochenende zwei steht direkt in der kommenden Woche an. Dann werden unter anderem die Broilers, Bullet For My Valentine, Alligatoah und Fever 333 erwartet.