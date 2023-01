Das Warten soll ein Ende haben

Es geht voran in Gremmendorf: Neue Plätze und neue Einkaufsmöglichkeiten verspricht die Stadt zehn Jahre nach dem Abzug der britischen Soldaten. Ein Stadtteilmanagement soll dabei helfen.

Stadt informiert über die neue Ortsmitte in Gremmendorf

Seit Jahren wird darüber gesprochen, jetzt soll es umgesetzt werden: Die Ortsmitte in Gremmendorf wird neu gestaltet.

Ein Ziel, über das seit über einem Jahrzehnt im Rathaus beraten wird, soll jetzt näher kommen: „Die Ortsmitte von Gremmendorf verändert sich“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Münster. Hintergrund ist der Abzug der britischen Soldaten aus der York-Kaserne 2013.

Begleitet von einer wachsenden Ungeduld in Gremmendorf, sollen nach Angaben der Stadt Münster in den kommenden Jahren neue Plätze, zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten sowie weiterer Wohn- und Lebensraum entstehen. „Auf der Westseite bringt etwa der geplante Yorkshireplatz mehr Aufenthaltsqualität. Die bestehende Meile auf der Ostseite lädt künftig sowohl zum Einkaufen als auch zum Verweilen ein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Münster.

Alt und Neu soll zusammenwachsen

Für die Begleitung dieses Gestaltungsprozesses hat die Stadt im vergangenen Jahr erstmals in Münster ein sogenanntes Zentrenmanagement eingerichtet. Mit fortlaufenden Projekten sowie Gesprächs- und Beratungsangeboten unterstütze die Verwaltung auf diesem Weg die Verzahnung des bestehenden Stadtteils mit dem neuen Areal, heißt es.

Am 14. Februar (Dienstag) lädt das Zentrenmanagement-Team interessierte Bürgerinnen und Bürger ab 18.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung in das ehemalige Offizierskasino (York-Kaserne 30) ein.

Das Team informiert auf der Veranstaltung über aktuelle und künftige Entwicklungen und Projekte im Stadtteil. Teilnehmende können eigene Anregungen und Fragen einbringen. Um Anmeldung per E-Mail an zentrum-gremmendorf@stadt-muenster.de oder telefonisch unter 0251/4921263 werde gebeten, schreibt das Presseamt weiter.

Land fördert das Zentrenmanagement

Das Zentrenmanagement für Gremmendorf wird durch Fördermittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ des Landes Nordrhein-Westfalen subventioniert. Für die Umsetzung hat die Stadtverwaltung das Planungs- und Beratungsbüro „Stadt und Handel“ aus Dortmund beauftragt. Das Dortmunder Team um Projektleiterin Anne Kraft bildet die Schnittstelle zur Stadtverwaltung. Für Fragen und Anregungen stehe das Team per E-Mail (gremmendorf@stadt-handel.de) oder telefonisch (0163/774 312) zur Verfügung.