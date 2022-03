Das Zuhause wird durchleuchtet

Die Verbraucherzentrale bietet eine Energieberatung, die dabei hilft, große und kleine Energiefresser in den eigenen vier Wänden zu identifizieren. In Zeiten steigender Energiepreise könnte dies für viele ein lohnenswertes Angebot darstellen.

Thomas Weber checkt das Dachfenster, die vielleicht kälteste Stelle im gesamten Haus. Die angezeigte Temperatur, auch an den Schwachstellen, bewertet Weber

Das Klimatraining der Stadt Münster ist in vollem Gange. Die 25 Teilnehmer haben derzeit die Möglichkeit, verschiedene klimaschonende Angebote kostenfrei zu nutzen – um so auszuprobieren, ob diese in ihren Alltag passen. Unser Autor ist selber Teilnehmer des Projekts und hatte nun kürzlich die Energieberatung der Verbraucherzentrale zu Gast.