„Daten sind das neue Öl“

Die Programmiererin, Gründerin und Börsenfachfrau Aya Jaff (Jahrgang 1995) wird oft „Mrs. Code“ genannt. Sie schaffte es auf das Cover des Magazins "Business Punk" sowie in die „Forbes 30 under 30“-Liste im Jahr 2019. Jetzt hielt sie den Eingangsvortrag über Künstliche Intelligenz bei der Westphalia Data Night in Münster.

Der bekanntlich einst recht passabel komponierende Ludwig van Beethoven wäre sicher beleidigt gewesen. Als Aya Jaff, das deutsch-irakische „Forbes 30 unter 30“-Programmier-Ass, am Dienstagabend im Factory Hotel am Germania Campus wissen wollte, welcher der vorgeführten Musik-Einspieler von Beethoven und welcher von einer Künstlichen Intelligenz (KI) stammt, lagen die meisten der 120 Gäste falsch.

Damit sich Beethoven nun nicht im Grabe umdreht: Es könnte natürlich auch an den (zumeist jungen, überwiegend männlichen) Gästen gelegen haben. Fest steht aber: Künstliche Intelligenz kann schon ziemlich viel. Nicht alles, aber die Möglichkeiten wachsen atemberaubend, und zuweilen beängstigend, schnell. Verkürzt gesagt, lautete so das Fazit der ersten „Westphalia Data Night“.

Rasend schnelle Entwicklung

Dieses Netzwerktreffen von KI-Spezialisten, Daten-Analysten und Unternehmern hatten Dr. Bernard Sonnenschein und Marcel Windau organisiert. Ihr Unternehmen Datenbusiness bringt KI-Spezialisten und Firmen zusammen und betreibt einen der führenden deutschen KI-Podcasts. Und weil auf dem KI-Feld „wöchentlich neue Tools“ (Thomas Löchte, CEO Informationsfabrik) aus dem Boden wachsen, „Daten das neue Öl sind“ (Speakerin Linda Witzel) und die Allgegenwärtigkeit von ChatGPT und Co mehr Revolution denn Hype zu sein scheint, besteht Redebedarf in der Branche. Austausch und netzwerken waren die heimlichen Stars der Veranstaltung, die echten standen auf der Bühne.

Zum Beispiel Aya Jaff, die neben Selfies mit ChatGPT-Gründer Sam Altman auch das Bild eines offenkundig fehlgeleiteten Autos auf einem Wanderweg an die Wand warf. Warum? Erstens: Es war lustig. Zweitens: Es zeigt, dass KI ohne menschliches Hinterfragen noch oft auf dem Holzweg ist.

Die doppelte Aya Jaff: In 3D auf der Bühne im Factory Hotel bei der Westphalia Data Night und in 2D als Selfie mit ChatGPT-Gründer Sam Altman. Foto: Pjer Biederstädt

Am spannendsten waren aber die Vorträge zweier lokaler Firmen: Dr. Volker Meise (Eucon) verdeutlichte anschaulich, wie die Technologie ganze Märkte und Berufsfelder umkrempeln könnte. Ein Beispiel: Fotografie. „Früher waren Fotos Beweise, sie zeigten, was ist. Man kann Fotos jetzt nicht mehr glauben“, sagte Meise mit Blick auf in Sekunden generierte KI-Bilder, wie das berühmt gewordene vom Papst in der Daunenjacke – ein sogenannter deepfake.

Dr. Marvin Pohl und Tobias Kawohl führten vor, wie BASF Coatings durch KI effizienter im Controlling arbeitet – und waren im Anschluss gefragte Gesprächspartner.

In zwei Punkten waren sich alle einig: KI bietet enorme Chancen. Und KI birgt enorme Risiken (und muss reguliert werden). Oder wie sagte es neulich KI-Pionier Geoffrey Hinton? Viele könnten bald „nicht mehr erkennen, was noch wahr ist“. Dass die Westphalia Data Night in größerem Format wiederholt werden soll, ist aber sicher. Kein deepfake!