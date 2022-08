Decathlon eröffnet im York-Center

Der Sportartikel-Hersteller Decathlon hat am Donnerstag seine Filiale in Münster eröffnet. Auf knapp 5000 Quadratmetern gibt es nun Artikel aus rund 100 Sportarten.

Expansionsleiter Ludger Niemann (2.v.l.) bezeichnete die Decathlon-Filiale in Münster als „Flagschiff“ in NRW.

Die am Donnerstag im York-Center auf knapp 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnete Decathlon-Filiale bezeichnete Expansionsleiter Ludger Niemann (2.v.l.) als eines der Flaggschiffe in NRW. Immerhin 16 Jahre habe man für einen Standort in Münster gekämpft.

Der Anspruch: durch die Präsentation von Artikeln aus rund 100 Sportarten zu überschaubaren Preisen „mehr Menschen Sport zugänglich zu machen“. Decathlon sei die perfekte Ergänzung im Geschäftszentrum York-Center, unterstrich Heiko Ladwig (2.v.r.), Geschäftsführer des Vermieters Credit Suisse Asset Management Real Estate. Filialleiterin Liane Lautsch (Mitte) soll hier ein 65-köpfiges Team führen. Beim Durchschneiden des symbolischen Eröffnungsbandes half auch Unternehmenssprecher Patrick Perez (r.).