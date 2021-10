Demo gegen prekäre Praktika

Praktika werden häufig sehr gering oder gar nicht vergütet. Dagegen hat am Wochenende ein Bündnis in Münster demonstriert.

Das Bündnis gegen prekäre Praktika Münster hatte am Samstag zur Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt aufgerufen. Zu der Demo kamen nicht nur Studierende, sondern auch Hochschulmitarbeitende und Professoren, um auf die prekäre Praktikumssituation der Studierenden aufmerksam zu machen, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss der Studierendenvertretungen der drei Hochschulen in Münster (Katholische Hochschule, FH Münster und Universität Münster), der DGB Jugend Münsterland, dem Jungen DBSH Münster, dem Fachschaftsrat Sozialwesen der FH Münster und dem Arbeitskreis Gewerkschaft.

Einsatz für verpflichtende Praktikumsvergütung

Gemeinsam setzt sich das Bündnis für eine verpflichtende Praktikumsvergütung ein: Denn viele Studierende müssen kurz vor ihrem Abschluss ein halbjähriges Vollzeitpraktikum absolvieren. Dieses wird in den meisten Fällen nicht vergütet. Die Stadt Münster zahle Praktikanten entgegen der Empfehlungen der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände keine Vergütung für Pflichtpraktika im Studium, wie es heißt. „Es ist von der Stadt Münster als Arbeitgeber nicht zu viel verlangt, angehenden Fachkräften den Mindestlohn als Praktikumsvergütung zu zahlen“ fasst Franca Hecht, Mitorganisatorin der Demo, zusammen.