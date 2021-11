Demo sorgt für Umleitungen an Bült und Münzstraße

Kein Durchkommen an Bült und Münzstraße: Am Samstag (6. November) müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Umleitungen rund um den Bült einstellen. Auch zahlreiche Buslinien fahren nicht ihre gewohnte Route.

Die Busse müssen am Samstag (6. November) den Bült umfahren.

Am Samstag (6. November) werden die Busse der Linien 1, 5, 6, 8, 9, 15 und 16 sowie die Regional- und Schnellbuslinien im Bereich Bült und Münzstraße umgeleitet. Wie die Stadtwerke mitteilen, können die Haltestellen Altstadt/Bült, Theater Münster, Tibusstraße und Münzstraße sowie die Haltestellen auf der Kanal-, Nord- und Wilhelmstraße voraussichtlich zwischen 15.30 und 18 Uhr nicht angefahren werden. Die Zeiten können sich – je nach Freigabe der Straßen durch die Polizei – ändern.

Grund für die Umleitungen ist eine Großkundgebung des Bündnisses "Münster Cares", das sich für die Belange von Pflegenden einsetzt. Die Kundgebung ist nach Angaben der Polizei der Abschluss der "Care Action Week", die seit Montag (1. November) stattfindet und zu der unterschiedliche Veranstaltungen gehören. Für die Kundgebung seien 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt, so ein Sprecher der Polizei.

Mehrere Linien müssen Umleitungen fahren

Zwischen Eisenbahnstraße und Ring fahren die Linien 5, 6, 8, 15 und 16 in beiden Richtungen über die Fürstenbergstraße und Gartenstraße. Die Linien 6 und 8 fahren in Richtung Hauptbahnhof über die Kanalstraße und ab Lotharingerstraße über Hörstertor und Fürstenbergstraße. Nächste Ein- und Ausstiegshaltestellen sind nach Angaben der Stadtwerke die regulären Haltestellen auf dem Ring und auf der Gartenstraße sowie an der Eisenbahnstraße.

Die Linien 1 und 9 fahren zwischen Hauptbahnhof und Coesfelder Kreuz bzw. Leonardo-Campus über Klemensstraße, Domplatz, Hüfferstraße und den Ring. In Gegenrichtung fahren die Busse über Ring, Hüfferstraße, Rothenburg und Königsstraße.

Auch Regionalbusse werden umgeleitet

Die Regionalbuslinien R63 und R64 sowie R72 und R73 werden ebenfalls umgeleitet. Die Regionalbusse aus und nach Roxel fahren laut Mitteilung der Stadtwerke zwischen Hauptbahnhof und Coesfelder Kreuz über Ludgeriplatz, Landgericht, Hüfferstraße und Rishon-Le-Zion-Ring. Die Regionalbusse Richtung Altenberge werden ab Orleans-Ring über Yorkring, Friesenring, Cheruskerring, Lublinring, Gartenstraße und Hörstertor umgeleitet.