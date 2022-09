Denker und Lenker mit klarem Profil

Die historische Buch-Reihe „Zeitgeschichte in Lebensbildern“ spürt schon seit 1973 in Form biografischer Aufsätze dem katholischen Anteil an der neueren deutschen Geschichte nach. Nach langer Pause ist jetzt Band 13 im Verlag Aschendorff in Münster erschienen. Dieser Band präsentiert profilierte Köpfe wie Hans-Jochen Vogel, Helmut Kohl und Karl Lehmann. Über das Buch sprachen wir mit Bernhard Vogel (89), dem langjährigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Katholische Persönlichkeiten haben das politische, soziale und kulturelle Leben Deutschlands im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts in vielfältiger Weise mitgeprägt. Immer wieder zeigten und zeigen sich dabei neue und differenziertere Formen katholischen Bekenntnisses. Die Reihe „Zeitgeschichte in Lebensbildern“ spürt schon seit 1973 in Form biografischer Aufsätze dem katholischen Anteil an der neueren deutschen Geschichte nach. Die bisher vorliegenden zwölf Bände wurden jetzt im Verlag Aschendorff unter teils neuer Herausgeberschaft um einen dreizehnten ergänzt, der 17 Lebensbilder enthält. Darunter befinden sich der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl ebenso wie Kardinal Karl Lehmann und der SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel. Wir sprachen mit dessen Bruder Bernhard Vogel (89), dem CDU-Politiker und langjährigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, über das Buch, die Erinnerungen an seinen Bruder und die Situation der Kirche in Deutschland.

Wie haben Sie diesen Band und mit ihm den Beitrag über Ihren Bruder aufgenommen?

Bernhard Vogel: Zunächst einmal bin ich hoch erfreut, dass die biografische Reihe fortgesetzt wird, zumal ich die ersten 12 Bände hier in meinem Bücherregal versammelt habe. Obwohl es nun eine lange, rund 15-jährige Pause vor der Wiederaufnahme gab, ist es begrüßenswert, dass die Tradition weitergeführt wird. Gewundert habe ich mich über die eine oder andere Persönlichkeit, die in diesem Band vorgestellt wird. So habe ich zum Beispiel Norbert Blüm und Heiner Geißler vermisst, die dem Typus „Katholischer Politiker“ in besonderer Weise entsprechen. Wolfgang Clement hätte ich in diesem Kontext nicht unbedingt in die erste Reihe katholischer Politiker gestellt. Aber natürlich freut mich besonders die Aufnahme meines Bruders. Zusätzlich freut es mich, dass mit Christopher Beckmann ein Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung den Beitrag über meinen Bruder verfasst hat.

Das Archivbild aus dem Jahre 1995 zeigt den ehemaligen SPD-Fraktions- und Parteivorsitzenden Hans-Jochen Vogel (1926-2020) Foto: Peter Kneffel

Die Kombination SPD und „katholisch“, die sich bei Ihrem Bruder an der Spitze der Sozialdemokraten ergab, war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja nicht unbedingt selbstverständlich...

Bernhard Vogel: Das ist eine zutreffende Beobachtung. Mein Bruder ist in der Nachkriegszeit allerdings weniger durch die Sozialdemokratische Partei als solche, sondern durch ihren charismatischen Vorsitzenden Kurt Schumacher zur SPD gestoßen. Ich bin ja sechs Jahre jünger und habe etwas später politisch zu denken begonnen. Meine politische Leitfigur war in jener Zeit der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer.

Bleiben wir noch bei der besonderen Kombination „SPD und katholisch“. Mir fällt aus der Zeit der 60er und 70er Jahre noch der spätere Verteidigungsminister Schorsch Leber ein...

Bernhard Vogel: Georg Leber, Minister in mehreren Ressorts, zuletzt Verteidigungsminister, war auch einer der ganz wenigen herausragenden SPD-Mitglieder, die dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken angehörten. Mein Bruder Jochen übrigens hat die engere Bindung zur katholischen Kirche erst in den späteren Jahren deutlicher entwickelt.

Ich kann mir vorstellen, dass seine Position gerade in der Frage um eine Fristenregelung in der Abtreibungsdebatte Anfang der 70er Jahre durchaus schwierig war.

Bernhard Vogel: Mein Bruder hatte in jener Zeit seine Funktion als Bundesjustizminister zu erfüllen. Und in dieser Funktion war er der Meinung, dass man die Frage des Schwangerschaftskonflikts nicht mit dem Strafrecht lösen kann.

Zwei Katholiken in leitenden, wenn auch parteipolitisch unterschiedlich gefärbten Spitzenpositionen, da drängt sich die Frage nach der Prägung durch das Elternhaus auf ...

Bernhard Vogel: Wir stammen aus einer gemischtkonfessionellen Familie. Der Vater war Protestant, die Mutter Katholikin. Sie hat, obwohl sie keine regelmäßige Kirchgängerin war, bestimmt, dass wir beide zu Kommunion und Firmung gingen.

Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann (1936-2018), langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz Foto: Foto: dpa

Es scheint so, als habe die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts besonders viele prägende katholische Köpfe hervorgebracht. Fehlen solche Köpfe heute in der Politik?

Bernhard Vogel: Mit Blick auf das 20. Jahrhundert gebe ich Ihnen durchaus recht. Die Zeit nach dem Weltkrieg und während des Wiederaufbaus, auch die Zeit des 2. Vatikanischen Konzils hat viele bedeutende Katholiken, ob Politiker oder Theologen, hervorgebracht. Ihrer zweiten These möchte ich allerdings nicht zustimmen. Viele politische Spitzenpositionen sind nach wie vor von praktizierenden Katholiken besetzt. Denken Sie an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, an Ihren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst oder auch an Dieter Althaus, meinen Nachfolger in Thüringen. Viele Katholiken haben gerade beim politischen und gesellschaftlichen Aufbau der neuen Länder Großartiges geleistet. Auch der jetzige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, ist bekennender Katholik. Er zitiert übrigens gerne mal Passagen des münsterschen Philosophen Josef Pieper, der ja ebenfalls in dem hier besprochenen Buch biografisch gewürdigt wird.

Wer stand Ihnen in dem Buch am nächsten?

Bernhard Vogel: Neben meinem Bruder natürlich besonders Helmut Kohl. Mit Hanna-Renate Laurien habe ich ebenfalls viele Jahre hervorragend zusammengearbeitet. Wie gesagt, ich merke kritisch an, dass besonders herausragende Persönlichkeiten wie Norbert Blüm und Heiner Geißler noch nicht aufgenommen wurden. Aber das kann ja noch werden, wenn die Reihe demnächst fortgesetzt wird.

Wie schätzen Sie die Lage der Katholischen Kirche im Moment ein, gerade auch im Blick auf Deutschland und den Synodalen Weg?

Bernhard Vogel: Selbstverständlich mache ich mir Sorgen um die Kirche in den westlichen Ländern mit ihren krisenhaften Erscheinungen. Die schrecklichen Missbrauchsfälle bedrücken mich. Eine fundamentale Sorge um die Zukunft der Kirche habe ich allerdings nicht. Christus hat die Kirche gestiftet, und im Matthäusevangelium heißt es in Kapitel 16, Vers 18: „Du bist Pe­trus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ Das drückt Hoffnung und Gewissheit aus: Die Kirche wird nicht untergehen! Bedenken Sie auch eines: In Deutschland und in vielen anderen Ländern des Westens haben wir es mit Krisensymptomen zu tun. Aber in vielen anderen Ländern der Welt nimmt die Zahl der Gläubigen und der Priester zu. Ich habe also keine Veranlassung, die Zukunft der Kirche generell als bedroht anzusehen. Da bleibe ich zuversichtlich!

J. Aretz, T. Brechenmacher und S. Mückl (Hrsg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern. Katholische Persönlichkeiten des 20 und 21. Jahrhunderts, Band 13. Aschendorff-Verlag, Münster, 290 Seiten, 28 Euro.