Denkmaltag: Bundesweiter Auftakt findet in Münster statt

Oberbürgermeister Markus Lewe spricht von einem „nationalen Ereignis“ – „alle werden auf Münster schauen“, ist Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, überzeugt. Am 10. September 2023 findet auf dem Prinzipalmarkt die bundesweite Auftaktveranstaltung der – so Skudelny – „größten Kulturveranstaltung in Deutschland“ statt: des „Tags des offenen Denkmals“.

Der erlebt im kommenden Jahr seine 25. Auflage – und wird in einer Stadt eröffnet, die ebenfalls ein Jubiläum feiert: 2023 jährt sich der Westfälische Friede zum 375. Mal.

Münster als Sinnbild für Frieden

2022 fand der Tag des offenen Denkmals in Leipzig statt. Dessen Oberbürgermeister Burkhard Jung übergab am Freitag per Videobotschaft den Staffelstab der Deutschen Stiftung Denkmalschutz an seinen münsterischen Amtskollegen.

Die Stadt Münster hatte sich als Austragungsort für die Auftaktveranstaltung beworben – und gegen weitere Kommunen durchgesetzt. „Münster ist ein wichtiger Standort für Europa, eine Stadt, die ein Sinnbild für Zusammenhalt und Friedensstiftung ist“, so Skudelny. „Der Tag des offenen Denkmals stellt einen wichtigen Impuls für den europäischen Kulturgedanken dar, der uns alle verbindet.“

Vertreter von Stadt und Stiftung am Freitag vor dem Krameramtshaus. Foto: kal

Krieg und Frieden: Auch darum soll es bei der Veranstaltung gehen – die 2023 in jener Stadt stattfinden wird, in der 1648 zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Krieg durch einen Friedensvertrag beendet wurde. Der Schauplatz – also der Prinzipalmarkt – steht zugleich für die fast völlige Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und einen – auch aus denkmalpflegerischer Sicht – gelungenen Wiederaufbau in der Zeit danach.

Markt der Möglichkeiten und Schaubaustellen

Was konkret wird dort am 10. September 2023 passieren? Neben dem feierlichen Auftakt ist ein „Markt der Möglichkeiten“ geplant. Mit Unterstützung zahlreicher Fachleute können die Besucher Baugeschichte vor Ort erleben. Daneben soll es „Schaubaustellen“ geben, an denen die Stiftung aktuelle Fördermaßnahmen vorstellt und sich Restauratoren und Handwerker bei der denkmalpflegerischen Arbeit über die Schultern schauen lassen.

Wie gewohnt werden an diesem Tag etliche Denkmale in Münster – und bundesweit – für die Öffentlichkeit zugänglich sein. „Als Träger des europäischen Kulturerbe-Siegels will Münster dazu einladen, der Frage nachzugehen, wie wir aus unserer gemeinsamen Vergangenheit Kraft für eine gemeinsame Zukunft schöpfen können“, betont Lewe. „Dass wir die Eröffnung im 375. Jubiläumsjahr des Westfälischen Friedens nach Münster holen konnten, freut uns dabei besonders.“