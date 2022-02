Der Frieden ist das höchste Gut

Münster solidarisiert sich mit den Menschen in der Ukraine. Tausende Münsteranerinnen und Münsteraner nahmen an Friedenskundgebungen teil. Ein Kommentar.

Unzählige Kerzen brennen abends in den Fenstern. Etwa 200 Münsteranerinnen und Münsteraner beteten am Donnerstag in der Überwasserkirche für den Frieden. Tausende Menschen setzten am Freitag auf dem Prinzipalmarkt ein deutliches Zeichen gegen die imperialistische Aggression des Kriegstreibers Putin und für Mitgefühl mit der Ukraine.