Der Geheimagent mit den Öhrchen

Gastronomin Ana Voogd hat in der Pandemie ein Kinderbuch geschrieben, das nun veröffentlicht ist. In dem Buch begibt sich der Hase Calle Öhrchen mit seinen Freunden in Münster auf die Suche nach einer verlorenen Stoffente.

Sie betreibt den „Bunten Vogel“, das „Gassi“, die „Davidwache“, das „Tom & Polly“ sowie seit knapp zwei Jahren auch das „Auf Messers Schneide“. Im Sommer wird sie die Schlagerparty „Münster Olé“ veranstalten, zudem ist sie Geschäftsführerin der Münster Mittendrin GmbH, die seit 2015 das Stadtfest verantwortet. Keine Frage, in Münster kennt man Ana Voogd. Allerdings noch längst nicht jede Facette der leidenschaftlichen Hobby-Sportlerin, denn die studierte Germanistin ist nun auch Autorin. Mit „Calle Öhrchen – Geheimagent“ hat sie jüngst ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht.

Am Familientisch entstand die Idee

In der Pandemie, als ihre Läden geschlossen waren, saß Ana Voogd viel mit ihrem Mann und ihrem Sohn zu Hause. Man habe gespielt, viel gelacht und verrückte Geschichten ersonnen, erzählt sie rückblickend. So sei die Idee von Calle Öhrchen entstanden. Der Name sei plötzlich einfach dagewesen, erzählt Voogd – noch viel wichtiger, er ging nicht mehr weg. Also setzte sich Ana Voogd hin und begann zu schreiben. Kapitel um Kapitel, Tag um Tag. Als Inspiration ließ sie sich ihren Titelhelden, dessen Markenzeichen seine langen Ohren sind, die gleichzeitig viele Alltagsprobleme für ihn lösen, schneidern. Während Calle Öhrchen also literarisch zum Leben erweckt wurde, schaute er seiner Erschafferin bildlich also schon über die Schulter.

Die Geschichte „Entenjagd“ beschreibt die Jagd nach einer verloren Stoffente eines jungen Hotelgasts – und sie basiert auf einer wahren Begebenheit. Während eines Auslandsaufenthalts in ihrer Studentenzeit kam Voogd in einem Hotel selbst eine ihr geschenkte Stoffente abhanden. Eigenhändig suchte sie damals die gesamte Wäscherei ab. Damals übrigens blieb die Ente verschwunden.

Aus Tom & Polly wird Hotel Prinz

Derweil spielt die Geschichte von der heutigen Entenjagd in Münster, nur zu etwas veränderten Rahmenbedingungen. Dem Hotel Prinz, Hauptspielplatz der Geschichte, diente zum Beispiel das von Voogd betriebene Hostel im Tom & Polly als Vorlage, was schon am Cover des Buches zu erkennen ist. Allerdings liegt das Hotel Prinz in der Geschichte nicht am Südpark.

Und ein Hase aus Münster als Hauptfigur einer Geschichte – da war doch was? „Stimmt“, sagt Ana Voogd bezüglich des deutlich prominenteren Felix. „Eigentlich bin ich ja Schweinchen-Fan, aber Calle Öhrchen war nun mal einfach da“. Ganz ohne Schweinchen ging es dann aber doch nicht, denn Calle Öhrchens Helfer sind neben dem Jungen Paul die zwei Schweinchen Bertil und Frech. Und die kommen wieder, denn ein zweites Buch mit Calle Öhrchen und seinen Freunden liege schon fertig in der Schublade, sagt Voogd.