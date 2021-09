Der große Mahner: Gauck hält leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie

Joachim Gauck ist ein leidenschaftlicher Demokrat. „Wir haben kein anderes Programm, das die Hoffnung der Menschen auf Freiheit und Menschenrechte erfüllt“, sagte er am Mittwochabend im Rahmen der „Domgedanken“ in Münster.

Bürgerrechtler, Behördenleiter, Bundespräsident: Joachim Gauck hat die jüngste deutsche Geschichte nicht nur erlebt, er hat sie mitgestaltet. Als Oppositioneller in der DDR, nach deren Zusammenbruch als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde – die irgendwann seinen Namen trug –, später dann als Staatsoberhaupt. Und so, wie er seine Zeit mitprägte, hat auch sie ihn geprägt. Leidenschaftlich wirbt der Demokrat für die Demokratie. Auch am Mittwochabend in der Reihe „Domgedanken“ in Münster.