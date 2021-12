Der Manager zahlloser Baustellen

Michael Grimm war 33 Jahre lang Herr über Münsters öffentliche Straßen, das Kanalnetz, die Kläranlagen und viele Gewässer. Jetzt wurde der Leiter des Tiefbauamtes in den Ruhestand verabschiedet.

Nach 33 Jahren verabschiedet sich Michael Grimm, Leiter des Amts für Mobilität und Tiefbau, in den Ruhestand.

Nach 33 Jahren verlässt Michael Grimm das Amt für Mobilität und Tiefbau. Der Bauingenieur war bei der Stadt Münster zunächst für Kanalplanung und Kanalbau und dann für den Betrieb der Kläranlagen zuständig, bevor er vor 20 Jahren die Leitung des Tiefbauamtes übernahm. 2019 kamen der Bereich Verkehrsplanung hinzu. „Mobilität ist eine spannende und schwierige Aufgabe, die ich gerne angenommen habe“, sagte Grimm zu seinem Abschied am Dienstag, der pandemiebedingt in kleinem Kreis mit Oberbürgermeister Markus Lewe in der Rüstkammer des Rathauses stattfand, berichtet die Stadtverwaltung.

Vorerst übernimmt sein Stellvertreter

Wie viele Baustellen der Ingenieur in 33 Jahren zu betreuen hatte, kann er nicht zählen. Sein Amt ist für 1500 Kilometer öffentliche Straßen, 251 Brücken, 600 Kilometer Gewässer, 1737 Kilometer öffentliches Kanalnetz, fünf Kläranlagen, 84 Regenrückhaltebecken und 230 große und kleine Pumpwerke zuständig. In den vergangenen Jahren sei es vor allem darum gegangen, „die Stadtentwässerung fit für die nächste Generation zu machen“, berichtet Grimm. Auch die Hauptkläranlage selbst wird inzwischen für 100 Millionen Euro erweitert und ausgebaut.

Die Amtsleitung übernimmt kommissarisch sein Stellvertreter Gerhard Rüller.