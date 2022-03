"Der ÖPNV muss nicht wirtschaftlich sein"

Der ÖPNV ist das Problem in Münster. Darin sind sich alle Gesprächsteilnehmer bei der Podiumsdiskussion zu linker, klimagerechter Mobilität einig. Am vergangenen Mittwoch diskutierten Ulrich Thoden, Rats-Fraktionssprecher der Linken in Münster, die Klimaaktivistin Hannah Harhues und Helen Klee vom Kommunalpolitischen Forum NRW im Begegnungszentrum Meerwiese in Coerde.

Eigentlich war auch der ehemalige Bürgermeister von Kopenhagen, Morten Kabell, eingeladen. Er war jedoch krank und konnte daher nicht kommen.

Nachhaltige Mobilität braucht den ÖPNV

„Jetzt muss nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt werden“, sagte Ulrich Thoden zum ÖPNV-Ausbau in Münster. Beim Fahrradverkehr sei die Stadt zwar schon sehr weit, aber für eine nachhaltige Mobilität brauche es eben auch den ÖPNV. Und der ist in Münster laut Thoden viel zu schwach ausgebaut: Nachtbusse fahren schon ab 21 Uhr, die Taktung allgemein zu niedrig. Den Bedenken der Stadtwerke, ein Ausbau des Netzes sei unwirtschaftlich, erteilte Thoden eine Absage. „Der ÖPNV gehört zur Daseinsvorsorge und muss nicht wirtschaftlich sein“, sagte Thoden bei der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Zudem führten die Stadtwerke jährlich 6,5 Millionen Euro Gewinn an die Stadt ab, so Thoden. Das Geld könne besser in den ÖPNV investiert werden.

Zugleich holte Thoden zum Rundumschlag gegen Verkehrsversuche, Musik-Campus und S-Bahn Münsterland aus: Der Verkehrsversuch in der Hörsterstraße führe zu Gentrifizierung, das viele Geld für den Musik-Campus sei im ÖPNV besser angelegt, und die S-Bahn Münsterland werde laut Thoden noch deutlich länger als bis 2035 brauchen und sei nicht weitreichend genug.

„Sozialökologische Allianzen“ sind wichtig

Hannah Harhues machte besonders darauf aufmerksam, dass eine nachhaltige Mobilität nur gesamtgesellschaftlich erreicht werden könne. Deswegen seien „sozialökologische Allianzen“ besonders wichtig. Fridays for Future habe zum Beispiel zusammen mit Busfahrern für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV gestreikt. Außerdem forderte Harhues einen kostenlosen ÖPNV in Münster.

Zudem unterstützten die Gesprächsteilnehmer eine Neubewertung der Platzverteilung in Städten. „Es ist ja kein Gesetz, dass Autos so viel Platz in der Stadt haben“, sagte Helen Klee vom Kommunalpolitischen Forum NRW.