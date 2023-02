Fast ein Jahr ist der Steg am Aasee nun schon gesperrt. Nun steht endlich der Zeitplan für eine umfassende Sanierung fest.

Der Steg am Aasee soll saniert werden.

Erst hatten sich Vandalen über den Steg am Aasee hergemacht, dann wurden auch noch Schäden an der Holzkonstruktion festgestellt: Seit fast einem Jahr ist der Pardo-Pier nicht mehr zugänglich. Das soll sich nach dem Wunsch der Stadt nun ändern. Ab Mai oder Juni soll der 40 Meter lange Steg, den der Künstler Jorge Pardo für die Skulptur-Projekte 1997 geschaffen hatte, saniert werden. Die Stadt geht von Kosten in Höhe von 120 000 bis 150 000 Euro aus.

Aktuell laufen zwischen Kulturamt und Künstler letzte Abstimmungen, danach soll die Ausschreibung erfolgen. Ende des Sommers wird der Steg dann wieder genutzt werden können, betont die Stadt. Optische Veränderungen seien nicht geplant. Bereits 2007 war der Steg wegen massiver Schäden komplett saniert worden. In den vergangenen Jahren nahmen laut Stadt Meldungen über Vandalismus zu. Auch eine unsachgemäße Nutzung als Party- und Grillfläche habe dem Steg zugesetzt.