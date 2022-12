Der Trübsal keine Chance geben

Wenn alles so bleibt wie immer, ist Weihnachten gerettet. Auf den Gedichtwettbewerb unserer Zeitung ist in dieser Hinsicht absolut Verlass. Los geht’s!

Es gibt Zeiten, da scheint einfach alles in die Brüche zu gehen, und die Stimmung sinkt auf fünf Grad unter Null. Was dagegen hilft, sind gute Traditionen, gerade zu Weihnachten. Und eine der schönsten Traditionen ist und bleibt der Gedichtwettbewerb unserer Zeitung: Wer unterm Weihnachtsbaum darüber grübelt, wie sich vier festgelegte Begriffe zu einem kleinen Gedicht zusammenfügen, hat gar nicht mehr die Chance, Trübsal zu blasen. Also los!

Hier noch mal die Regeln in Kurzfassung: Gesucht wird ein selbst verfasstes Gedicht von maximal acht Zeilen (gerne kürzer), in welchem die im Folgenden näher erläuterten vier Begriffe irgendwie vorkommen sollen. Die Redaktion wählt einige Gedichte zur Veröffentlichung aus, und unter allen Einsendungen werden zehn Buchpreise verlost. Bitte beachten: Veröffentlichung und Buchpreis hängen nicht zusammen!

Die vier Begriffe:

Doppel-Wumms

Üblicherweise ist das kurz zuvor ermittelte „Wort des Jahres“ dabei. Das war in diesem Jahr ausgerechnet die von Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“. Viel zu pathetisch! Ein anderes Kanzler-Bonmot war in der Auswahlliste, das passt viel besser zum Gedichtwettbewerb: Doppel-Wumms. Damit waren ursprünglich die geplante staatliche Stützung der Energieversorgung und die Preisbremsen gemeint; aber der doppelte Wumms ist natürlich vielseitig einsetzbar.

kleben

Das Verb des Jahres lautet kleben. Es ist in aller Munde, seit sich aufgebrachte junge Menschen um der Aufmerksamkeit willen irgendwo festpappen. Aber man kann auch in der Schule klebenbleiben, oder an seiner westfälischen Heimat. „Münster klebt“, heißt es doch so schön . . .

Heizlüfter

Ein typisches Symbol des fast abgelaufenen Jahres ist der Heizlüfter. Die Dinger waren im Sommer ebenso ausverkauft wie vor Jahr und Tag das Klopapier – aber unterm Strich nicht halb so sinnvoll. Wenn sie dazu beitrugen, die Gemüter zu beruhigen, haben sie ihren Zweck immerhin erfüllt. Solange sie nicht dauerhaft eingeschaltet werden . . .

herzlich

Ein Adjektiv fehlt noch. Hier ist es: herzlich. Eine Erinnerung an das Erfolgsadjektiv „willkommen“ vom Gedichtwettbewerb 2015/16. Denn auch in diesem Jahr fanden wie damals viele Menschen in Münster Zuflucht, und sie wurden in der Regel sehr herzlich begrüßt. Und überhaupt ist Herzlichkeit in diesem Winter ganz besonders angebracht. Darum: herzliche Einladung zum Verseschmieden!

Wer mitmachen möchte, sollte seine lyrischen Ergüsse bis zum 6. Januar an die Redaktion dieser Zeitung, Soester Straße 13, 48155 Münster schicken (per E-Mail: redaktion.ms@­zeitungsgruppe.ms).