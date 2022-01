Design-Studierende zeigen Rauminstallationen

Ausstellung OnPlugged: Studierende der Münster School of Design präsentierten am 7. und 8.1.22 in der Trafostation in Münster eine Sequenz von drei Rauminstallationen. Gemeinsam bilden sie ein Narrativ, das die Trafostation als transformativen Ort erlebbar macht, in dem Energien freigeschaltet, gebündelt und gewandelt werden. Hier im Bild die Installation „Spannen“.

Foto: Pjer Biederstädt