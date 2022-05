Deutsche Bahn reißt Skatepark ab

Fünf Jahre lang nutzte ein Skateboardverein aus Münster eine brachliegende Fläche der Deutschen Bahn an der Hafenstraße. Doch jetzt ließ das Unternehmen die selbst gebauten Skateboardrampen abreißen. Ohne Vorwarnung.

Selbst gebaute Skate-Rampen zwischen den Birken: So sah die Fläche vor dem Abriss aus.

Als Meike Gajewiak vor gut einer Woche auf den alten verlassenen Bahnsteig an der Hafenstraße kommt und alles in „Schutt und Asche“ liegen sieht, kann sie ihre Tränen nicht mehr bremsen. „Es war wie über einen Friedhof zu laufen“, sagt sie. Denn dort, wo nun nur noch zerfetzte Betonteile in Häufchen liegen, hatten zwölf Skateboard-Rampen gestanden.