Westfalenhaus in Tirol: Münsters Außenposten im Gebirge

Seit 1908 hat Münster einen Außenposten in den Tiroler Alpen: das Westfalenhaus. Zum ersten Mal seit 30 Jahren gibt es nun einen Pächterwechsel. Und der Neue eröffnet an diesem Wochenende bereits die Wintersaison.

Im Westfalenhaus beginnt am heutigen Samstag die Wintersaison. Und deshalb hat „Wolfi“ Kräh zurzeit alle Hände voll zu tun. Schließlich ist das 1908 eröffnete Haus des Alpenvereins in Münster nicht einfach ein Hotelrestaurant in schöner Lage. Sondern eine ebenso stattliche wie autarke Alpenvereinshütte auf 2273 Metern Höhe in den Stubaier Alpen. Und das heißt, es gibt immer viel Arbeit für den neuen Hüttenwirt – also für Wolfgang Kräh.