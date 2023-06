Das müssen Sie zum Deutschen Bauerntag in Münster wissen

Der Deutsche Bauerntag findet einmal im Jahr statt – dieses Mal am 28. und 29. Juni in Münster. Erwartet werden mehrere Hundert Teilnehmer. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Beim Deutschen Bauerntag in Münster wird es auch um das Thema Tierhaltung gehen.

Einmal im Jahr findet der Deutsche Bauerntag statt. Dieses Mal kommen die Landwirte am 28. und 29. Juni im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland in Münster zusammen, um die Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes (DBV) abzuhalten. Erwartet werden Hunderte Teilnehmer aus der gesamten Republik.

Unter anderem werden auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, vor der Versammlung sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird ein Video-Grußwort halten. Die Veranstaltung wird auch live ins Internet gestreamt. Wir geben einen Überblick zum Deutschen Bauerntag.

Was ist der Deutsche Bauerntag?

Das höchste Organ des Deutschen Bauernverbandes ist die Mitgliederversammlung, die in der Regel im Rahmen des Deutschen Bauerntages stattfindet und sich aus rund 500 Delegierten der Mitgliedsverbände zusammensetzt, teilt der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband auf Nachfrage mit. Assoziierte Mitglieder sind mit jeweils einem Delegierten vertreten. Die Anzahl der Delegierten pro Landesbauernverband bemisst sich am Verhältnis ihrer Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bauernverband. Der Deutsche Bauerntag findet einmal im Jahr statt.

Welche Themen stehen auf der Tagesordnung?

Das diesjährige Motto des Deutschen Bauerntages lautet „Perspektiven schaffen – Zukunft bauen“. Ein zentrales Thema wird die Zukunft der Tierhaltung sein, genauso wie die Erneuerbaren Energien und die Herausforderungen im Umwelt- und Naturschutz. Auch über die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, die Wolf- und Weidetierhaltung und den „Zukunftsbauern“ wird gesprochen. Am 28. Juni (Mittwoch) findet zudem ab 19.30 Uhr ein Begegnungsabend unter dem Titel „Bauern treffen Bauern“ auf Gut Havichhorst statt.

Um was geht es beim Thema Tierhaltung?

Im Mittelpunkt steht nach Angaben des WLV der geplante Umbau der Tierhaltung. Die Landwirte fordern mit Blick auf die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland und das von der politischen Seite anvisierte Programm zum Umbau der Tierhaltung Förderkonzepte, die Betrieben Planungs- und Finanzierungssicherheit geben. Das bisherige Förderprogramm sei unzureichend und werde der essenziellen wirtschaftlichen Bedeutung der Nutztierhaltung nicht gerecht.

Nach Einschätzung des westfälisch-lippischen Landwirtschaftsverbandes besteht dringender Nachbesserungsbedarf beim Förderprogramm sowie im Bereich des Umweltrechts, um Stallbauten hinsichtlich entstehender Emissionen genehmigungsfähig zu machen. „In der aktuellen Fassung kann die Förderung nicht zu einem breiten Umbau der Tierhaltung führen, weil durch die vorgesehenen Fördergrenzen nach Betriebsgröße nur eine beschränkte Zugänglichkeit besteht. Für Westfalen-Lippe würde dies bedeuten, dass das Gros der Tierhalter außen vor bleibt“, schreibt der WLV.

Was wird hinsichtlich des Klimaschutzes besprochen?

Auf der Agenda stehen insbesondere die im Umweltbereich angesiedelte Industrieemissionsrichtlinie, die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung, die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die Naturwiederherstellungsverordnung und die generelle Schutzgebietsausweisung.

Wie viele Landwirte werden in Münster erwartet?

500 Delegierte und 300 weitere Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet werden anreisen und die Interessen der Landwirtschaft vertreten.

Warum findet der Bauerntag in Münster statt?

Der Deutsche Bauernverband legt fest, wo der Deutsche Bauerntag stattfindet. Im vergangenen Jahr war es beispielsweise in Lübeck. Dieses Mal in Münster – wie zuletzt vor 22 Jahren. „Man kann sagen, dass der WLV etwa alle 20 Jahre Gastgeber für den Bauerntag ist“, sagt WLV-Pressesprecherin Laura Jacobs.

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband freut sich, Gastgeber des diesjährigen Deutschen Bauerntages zu sein. „Die Wahl des Standortes Münster als Tagungsort ist ein starkes Signal für die Landwirtschaft“, heißt es. In Westfalen-Lippe mit 23.469 Betrieben und rund 66.000 Arbeitskräften sei die hiesige Landwirtschaft ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region.

Ist vor/während/nach dem Bauerntag mit Protesten zu rechnen?

Nach Angaben der Polizei sind noch keine Proteste angemeldet. Auch dem WLV sind noch keine entsprechenden Veranstaltungen bekannt. „Der Berufsstand wünscht sich einen offenen Austausch und Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft“, schreibt der Verband. Am 27. Juni findet auf dem Lamberti-Kirchplatz ein Aktionstag statt, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen.

Was sagt Susanne Schulze Bockeloh zum Deutschen Bauerntag in Münster?

Susanne Schulze Bockeloh ist nicht nur die Vorsitzende des Kreisverbandes Münster des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, sondern seit dem vergangenen Jahr auch die erste Vizepräsidentin im Präsidium des Deutschen Bauernverbandes. Zu ihrem „Heimspiel“ beim Deutschen Bauerntag sagt sie: „Landwirtschaft gehört zur DNA von Münster, die Stadt ist Oberzentrum für den Agrarsektor. Münster lebt Landwirtschaft mit den Familienbetrieben und allen Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs. Ich freue ich mich ganz besonders, dass mein erster Deutscher Bauerntag als DBV-Vizepräsidentin in meiner Heimat stattfindet. Wir erwarten viele Politiker und diskutieren Themen mit zukunftsweisender Bedeutung – auch für den Standort Münster.“