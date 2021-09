Dialogtag sammelt Ideen zu Münsters Innenstadt der Zukunft

Welche neuen Anforderungen stellen sich an Münsters Innenstadt? Wie soll die Innenstadt künftig aussehen? Diese Fragen sollen beim Dialogtag der Stadt am Samstag (2. Oktober) diskutiert werden. Alle Münsteraner sind zum Mitmachen eingeladen.

Wie sieht Münsters Innenstadt der Zukunft aus? Um über diese Frage gemeinsam mit Münsteranerinnen und Münsteranern und auch Gästen der Innenstadt ins Gespräch zu kommen, lädt die Stadt Münster unter dem Motto "Stadt.Raum.Leben - Münsters Mitte machen" zu den ersten Dialogtagen ein.

"Am Samstag (2. Oktober) von 10 bis 18 Uhr heißt es, gemeinsam kreativ zu werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zentraler Treffpunkt ist der Prinzipalmarkt. Verschiedene Aktionen bieten Gelegenheit, mögliche Zukunftsideen für die Stadtmitte zu entwerfen. Diskutiert werde auch, wie man die City schon heute verbessern könne und was eigentlich zur Innenstadt gehört - nur die Altstadt oder auch Aasee, Schloss und Hafen.

Rundgänge durch die Innenstadt

Ob es nun um Verbesserungswünsche für konkrete Orte geht oder große Zukunftsvisionen: Alle Anregungen sind gefragt und werden gesammelt – und das nicht während des Dialogtages. Auch im weiteren Verlauf des auf zwei Jahres angelegten Prozesses "Münster Mitte machen" gibt es Möglichkeiten, sich einzubringen.

Stadtplaner Prof. Kunibert Wachten bietet am Dialogtag geführte Spaziergänge zu "101 Ideenorten in der Innenstadt" an. "Der Experte zeigt versteckte, aber auch ganz offensichtliche Orte, die in Zukunft schöner oder anders werden könnten", heißt es in der Ankündigung.

Informationen und Anmeldung Foto: Informationen zu den Dialogtagen, Anmeldemöglichkeiten zu den Spaziergängen und die Online-Beteiligungskarte sind zu finden auf der Internetseite www.stadt-muenster.de/mmm. ...

Das Infomobil, das viele Münsteranerinnen und Münsteraner schon vom Reallabor Wolbecker Straße kennen, zieht für diesen Tag auf den Prinzipalmarkt. "Auch Kinder sind herzlich willkommen, sich mit ihren Wünschen rund um die Innenstadt einzubringen", teilt die Stadt mit. Eine ganz besondere Form der Mitwirkung aller bietet die große Beteiligungsbox neben dem Infomobil. Auf einem begehbaren Luftbild von Münsters Innenstadt können Ideen für Verbesserungsmöglichkeiten direkt vor Ort markiert werden.

Entwicklungsperspektive für Münsters Innenstadt

Alle eingebrachten Anregungen werden sortiert, ausgewertet und in den Ideenpool zum aktuellen Innenstadtprozess der Stadt Münster aufgenommen. Entstehen soll eine Entwicklungsperspektive für die Innenstadt mit zahlreichen Einzelprojekten - ein sogenanntes Innenstadtentwicklungskonzept.