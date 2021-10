Die Bauchspeicheldrüse im Fokus

„AlexOnline“ am Mittwoch live aus der Waschküche

Münster

Das Pankreaszentrum Münster gibt es seit nunmehr zehn Jahren. Eine Dekade, in der die dortigen Mediziner viel in Sachen Diagnostik und Therapie sowohl gut- als auch bösartiger Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse gelernt haben. Darum und um die Perspektiven dieses medizinischen Sektors dreht sich alles bei der nächsten Ausgabe von „AlexOnline“ am Mittwoch aus der Alexianer-Waschküche.