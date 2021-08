Die Besucher bleiben ratlos zurück

Tagestreff in der früheren Wartburg-Schule schließt

Münster-Gievenbeck

„Wo soll ich jetzt hin?“, fragt der 52-jährige Besucher – und gibt selbst die Antwort: „Ich habe keine Ahnung.“ So denken viele, die sich täglich in der Obdachlosen-Unterkunft am Coesfelder Kreuz aufhalten. Diese schließt bekanntlich bald. Und dann?

Von Martin Kalitschke