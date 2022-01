Die Droste in silbernem Glanz

Nach der Briefmarke nun auch ein Silberstück: In Meersburg am Bodensee, ihrem letzten Wohnort, wurde gestern eine neue 20-Euro-Gedenkmünze mit dem Bild der Annette von Droste-Hülshoff auf der Vorderseite präsentiert. Sie erinnert an den 225. Geburtstag der Dichterin aus dem Münsterland.

Eine Briefmarke hat sie schon zu ihrem 225. Geburtstag bekommen, nun schaut uns die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff auch auf einer 20-Euro-Gedenkmünze an. Erste Exemplare der Silbermünze wurden am Montag im Fürstenhäusle in Meersburg am Bodensee präsentiert, wo die Dichterin vor ihrem Tod 1848 zuletzt lebte. Das Fürstenhäusle hatte die Dichterin kurz vor Lebensende erworben, dort wird auch eine ständige Ausstellung über ihr Leben, ihre Familie und den Bekanntenkreis der Droste präsentiert.

Die nun vorgestellten und zum 24. Februar erhältlichen Münzen aus Sterlingsilber könnten in Deutschland zwar ebenfalls zum Bezahlen eingesetzt werden, sagte die baden-württembergische Finanzstaatssekretärin Gisela Splett bei der Präsentation. Das werde aber „wohl eher selten der Fall sein“. Die Münze soll vielmehr Annette von Droste-Hülshoff als bedeutende Schriftstellerin und Komponistin des 19. Jahrhunderts ehren und an sie erinnern. Früher zierte das Porträt der Droste den 20-Mark-Schein.

Die Münze besteht aus Sterlingsilber. Sie wiegt 18 Gramm, hat einen Durchmesser von 32,5 Millimetern und wird in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt. Der Entwurf der Münze stammt von der Künstlerin Anna Auras aus Stuttgart. Die Bildseite zeigt Annette von Droste-Hülshoff. Ihr vom Wind gelöstes Haar kann als Symbol gesehen werden für ihre Befreiung aus den engen Verhältnissen der Zeit.