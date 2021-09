Der neue Bundestagsabgeordnete Dr. Stefan Nacke hat seine ersten zwei Tage in der Hauptstadt hinter sich. Viele Treffen standen auf dem Programm – und eine erste Begegnung mit dem Bundesadler.

Die ersten Stunden in der Hauptstadt als neuer Bundestagsabgeordneter: Dr. Stefan Nacke (CDU)

Die ersten 48 Stunden als neuer Bundestagsabgeordneter haben es für Dr. Stefan Nacke wahrlich in sich gehabt – nicht nur weil ein Termin den nächsten jagte. Am Ende aber atmete der 45-jährige Münsteraner erleichtert auf, weil die mit Spannung erwartete Wahl des Fraktionsvorsitzenden der Union am Dienstagabende dank eines Kompromisses zwischen CDU und CSU glückte. „Wir wollen Stabilität zeigen“, sagte Nacke.