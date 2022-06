Die Friedenskirche wird 70 Jahre alt

Es war der überhaupt erste evangelische Kirchbau in Münster nach dem zweiten Weltkrieg: Die Friedenskirche im Gremmendorfer Grenzland wird 70 Jahre alt. Der Grundstein wurde 1952 zu Pfingsten gelegt.

Eine kleine Diasporagemeinde gab es in Gremmendorf bereits seit 1928. Gottesdienste wurden an verschiedenen Orten gefeiert, zum Beispiel im späteren Gasthaus Heuckmann. Ansonsten mussten die Gläubigen zum Gottesdienst in die Apostel- oder die Erlöserkirche in die Stadt gehen.

Kirche mit Küche

Pfarrer Karsten Dittmann ist erst seit zwei Jahren Pfarrer der Friedens-Kirchengemeinde, kann aber bereits zu den Experten für die Geschichte seiner Gemeinde gezählt werden. Bei einem Rundgang erläutert er, dass die Friedenskirche als Mehrzweckhaus angelegt war. Wo heute im hinteren Bereich Kirchenbänke stehen, war damals ein Gemeinderaum. Die Empore darüber wurde als Jugendraum genutzt. Es gab seinerzeit sogar eine Küche – dort werden heute Musikinstrumente und die Weihnachtskrippe untergebracht.

Äußerlich hat sich die Friedenskirche kaum verändert. Der Innenraum wurde allerdings in den vergangenen 70 Jahren mehrfach neu gestaltet. Foto: Friedenskirche

Ein Blick in die Zukunft

Der erste große Umbau erfolgte 1977 zum 25. Kirchenjubiläum. Der nächste große Einschnitt erfolgte 2005, als das alte Gemeindehaus abgerissen und durch einen großen Neubau ersetzt wurde.

Kleinere und größere Erneuerungsarbeiten stehen ins Haus. Neue Polster für die Kirchenbänke werden angeschafft und der Altarraum frisch gestrichen. Außerdem erfolgt der Startschuss für eine größere Spendenaktion: „Das Dach müsste erneuert werden. Durch die Fensterritzen zieht es“, sagt Dittmann. Es gebe eine Menge zu tun. Allein: „Es fehlt an finanziellen Mitteln.“ Künftig wird die Friedens-Kirchengemeinde enger mit den Nachbarn in Hiltrup, Amelsbüren, Wolbeck und Albersloh kooperieren, wo es ähnliche Probleme gibt.

„In der Vergangenheit waren diese Prozesse oft aufgezwungen. Diesmal merken wir: Wir wollen gemeinsam etwas Zukunftsgerichtetes aufbauen“, berichtet Dittmann aus den Gesprächen.