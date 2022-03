Die „Helden des Carnevale“

Karneval in Zeiten von Corona ist eher Frust denn Lust: Die KG Monasteria Principale setzte in den vergangenen Jahren Maßstäbe im Karneval – und freut sich nun auf die nächste Session.

Die Corona-Zwangspause im zweiten Jahr hintereinander „ist schon frustrierend und wird sicherlich auch Auswirkungen auf die nächste Session haben“, glaubt Axel Tretow, Präsident der KG Monasteria Principale, die sich in den vergangenen Jahren mit viel Dynamik und Innovation zu einem Leistungsträger im münsterischen Karneval entwickelt hat.

Aktuell aber ist auch Tretow, der immer nach neuen Ideen und Formaten sucht, um auch die Jugend an das Brauchtum heranzuführen, Realist. „In den Köpfen ist der Karneval abgesagt, und deshalb macht es wenig Sinn, etwas anzubieten“, meint der 37-Jährige. Betroffen ist davon auch ein Highlight der Session. Die längst ausverkaufte zwölfte Mädchensitzung unter dem Motto „Varieté trifft Karneval“ im Mövenpick-Hotel, ein Alleinstellungsmerkmal im münsterischen Karneval, wurde schließlich schweren Herzens abgesagt.

Herber Finanzverlust

Vor elf Jahren entstand unter der Regie des heutigen Ehrenpräsidenten Rainer Zahlten die Idee, mit der exklusiven und stilvollen Sitzung nur für Frauen besonders die Jugendarbeit im karnevalistischen Tanzsport zu unterstützen. „Die Resonanz war von Anfang an unglaublich, innerhalb von 14 Tagen sind die 450 Tickets in jeder Session ausverkauft“, so Tretow. Auch wenn es rein rechtlich doch noch möglich gewesen wäre, diese Veranstaltung dann ohne Tanz und mit strenger Sitzordnung durchzuführen, wäre das ein schwieriger Kompromiss gewesen. 2023 will man die Sitzung auf jeden Fall wieder an den Start bringen, zunächst müsse aber das Organisationsteam „erst mal durchatmen“. Man sei noch mit der Rückabwicklung der Sitzung 2022 beschäftigt, und das bedeutet unter dem Strich auch einen herben Finanzverlust für die Gesellschaft. „Zum Glück bleiben unsere Sponsoren an Bord und sind 2023 wieder dabei“, freut sich der Präsident.

Klare Perspektiven, bitte!

Wünschen würde er sich aber von der Politik „rechtzeitige und klare Vorgaben“, damit nicht der gesamte Planungsaufwand am Ende wieder umsonst sei. Ständig geänderte Verordnungen in den zwei Corona-Jahren hätten auch innerhalb der KG „viel Stress verursacht“. Man brauche einen „definierten Rahmen, um Präsenz zeigen zu können“, so die klare Botschaft an die Verantwortlichen in Landes- und Bundesregierung.

Vor zwei Jahrzehnten war es ein Dutzend junger Karnevalsfreunde, das in Münster den etablierten Gesellschaftskarneval mit neuen Formaten bereichern wollte. Unter der Regie des ersten Principale-Stadtprinzen Dr. Tim Toss (2001) wurde die Idee eines stadtweiten Kinderkarnevals in der Halle Münsterland geboren. Viele Gruppen bauten mit viel Kreativität kleine Umzugswagen, die dann in einem närrischen Korso durch die Halle fuhren. Leider überlebte diese großartige Idee nur wenige Jahre, viele wünschen sich heute eine Neuauflage.

Frohnatur bringt Auftrieb

2012 regierte die „rheinische Frohnatur“ Marcus Janotta als Prinz Karneval mit viel guter Laune und Spontanität das närrische Münster und sorgte so auch bei seiner Muttergesellschaft KG Monasteria Principale für einen weiteren Auftrieb.

Weil es in der Gesellschaft zwanglos zugeht, jeder sich einbringen kann und keine festen Hierarchien dominieren, ist der Freundeskreis in den vergangenen Jahren weiter gewachsen. „Unsere Gesellschaft ist geprägt durch eine starke Gemeinschaft. Jeder wird mitgenommen. Egal, ob Wagenbauer, Sponsor oder Organisator. Für jeden Beteiligten in unseren Reihen ist es Stolz und Freude zugleich, gemeinsam etwas zu schaffen, damit der Karneval in Münster nachhaltig gefördert wird“, so Tretow.

Nun will man die Kräfte für 2023 bündeln. „Karneval lebt vom gemeinschaftlichen Miteinander, den sozialen Bindungen des Vereinsgefüges und gemeinsamen Feierlichkeiten. Tretow hofft, mit allen Freunden bald wieder das Principale-Lied „Wir sind die Helden des Carnevale, Monasteria Principale“ schmettern zu dürfen.