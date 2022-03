„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“

Auch der Integrationsrat engagiert sich für die Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Am Wochenende nahmen die Mitglieder zahlreiche Spenden entgegen, die nun nach Polen transportiert werden sollen.

Beata Arabasz vom Integrationsrat der Stadt beschreibt die Hilfsbereitschaft der Menschen in Münster als „einfach überwältigend“. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr öffnet sie ihr Büro ganz unten im Stadthaus 2 am Ludgerikreisel, und auf das zehnköpfige Helferteam wartet zu dieser Stunde schon ein Dutzend Bürger, die ihre Hilfsgüter für die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung abgeben möchten.

Viele haben selbst Verwandte in Russland oder der Ukraine, andere stammen aus Polen und wollen jetzt ganz gezielt Krzysztof Szymborski vom Verein Polonez unterstützen. Der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der polnischen Kultur wird am Montag den ersten Hilfsgütertransport zu einer Schule in Masuren leiten. Dort sollen die 100 Kinder dieser Bildungseinrichtung sowie 200 weitere Familien mit kleinen Kindern, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind, mit dem Nötigsten versorgen.

Weitere Fahrten geplant

„Wir haben so viel Hilfe bekommen, es passt gar nicht alles in einen Transporter“, freut sich Beata Arabasz. Deshalb soll es noch im Laufe der Woche weitere Fahrten in Richtung Polen geben. Gesammelt werden vorwiegend Drogerieartikel für Kinder, Windeln und Sportschuhe.

Wer mit Kleiderspenden an der Tür auftaucht, wird freundlich wieder weggeschickt. „Kleidung ist vor Ort genug vorhanden“, so Arabasz. In den Lagern türmen sich noch „Klamotten“ von früheren Hilfsaktionen für Flüchtlinge, und leider geben so manche Zeitgenossen auch Sachen ab, die in die Tonne gehören.

Und wer selbst keine Hilfsgüter hat, versorgt die Mitarbeiter des Integrationsrates im Büro, das am frühen Abend fast bis unter die Decke gefüllt ist, mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. „Wir sind stolz auf diese Stadt und die Menschen, die in der Not eine große Hilfsbereitschaft an den Tag legen“, meint Maria Adela Salinas, Vorsitzende des Integrationsrates.