Die jüngste Geigerin ist erst sieben

Trotz der Corona-Pandemie konnte der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende in Präsenz ausgetragen werden – und es wurden zahlreiche musikalische Spitzenleistungen gewürdigt.

Lara Voß (l.) errang 24 Punkte in der Solowertung Pop-Gesang und nimmt in der Altersgruppe 6 am Landeswettbewerb teil, ebenso wie Henni Mahlmann (r.), die in der gleichen Kategorie in der Altersgruppe 4 die Höchstpunktzahl 25 und damit den ersten Preis errang.

In der Welt engagierter junger Nachwuchs-Musikerinnen und Musiker gibt es alljährlich eine wichtige Etappe: den Wettbewerbsmarathon des wichtigsten Breitenwettbewerbs in der Musik „Jugend musiziert“, auf Regionen-, Landes- und zu Pfingsten dann auf Bundesbasis.

Am vergangenen Wochenende hat nun der Wettbewerb für das Münsterland Ost stattgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Westfälischen Schule für Musik. 139 Wertungsteilnehmende aus den Kreisen Steinfurt und Warendorf sowie der Stadt Münster in den Kategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Pop-Gesang und Percussion Solo, Duo Klavier und Bläser, Klavierkammermusik, Zupfinstrumente-Kammermusik und Vokalensemble waren dabei. Als Gemeinschaftsaktion haben sich hierzu die Musikschulen der Region in Ahlen, Ibbenbüren, Lengerich, Münster und Rheine als Austragungsorte in die Organisation geteilt.

Gemeinschaftsaktion der Musikschulen der Region

Unter 2G plus-Regeln konnte der Wettbewerb in Präsenz stattfinden. 119 Teilnehmende erspielten sich erste Preise, 66 hiervon sind zum Landeswettbewerb delegiert, der vom 18. bis 22. März in Detmold stattfinden wird.

Es gab 17 zweite Preise und drei dritte Preise. Besonders hervorgetan hat sich die jüngste Teilnehmerin mit 24 Punkten aus Münster: die siebenjährige Geigerin Marina Zimina aus der Musikschule Wolbeck.

Wie in jedem Jahr stiftete der Deutsche Tonkünstlerverband einen Sonderpreis in Höhe von 400 Euro, in diesem Jahr für die Kategorie Alte Musik: Stolzer Preisempfänger ist das Ensemble der Westfälischen Schule für Musik Münster mit Theresia Volbers und Tara Althaus (Blockflöten) sowie Clara und Anton Fürniss (Cello und Cembalo).

Zukunftspreis für Eigenkompositionen

Und den durch eine großzügige anonyme Spende ermöglichte Zukunftspreis in Höhe von 1000 Euro, der für Eigenkompositionen oder besonders innovative Interpretationen ausgelobt wird, teilen sich Marie Berkemer (Ibbenbüren), Alwin Fröhlich (Münster), Lulese Shala (Münster) und ein Ensemble für Barockmusik aus Dormagen/Wermelskirchen. Die Preisträgerkonzerte sollen am 20. Februar in Lengerich und am 6. März in Münster im Rathausfestsaal stattfinden, eventuell als Liveübertragungen.