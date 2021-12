Die Kamera lässt die Sterne tanzen

Ein gemaltes Kunstwerk? Oder ein grafischer Trick am Rechner? Weder noch. Die Sternspurenbilder von Jasper Berndt-Gerdes sind klassische Fotografie. Bei dieser weihnachtlich anmutenden Ansicht des St.-Paulus-Doms handelt es sich um aus Einzelbildern zusammengesetzte Langzeitbelichtungen, bei der sich die Sterne scheinbar über den Himmel bewegen. Tatsächlich ist es natürlich die Erde, die sich bewegt und deren Rotation um die eigene Achse sichtbar wird. Die Aufnahme entstand vor wenigen Wochen in den frühen Morgenstunden, der Polarstern befindet sich in der Mitte der Rotationsachse. Sternspurenbilder aus Münster sind die Spezialität des nachtaktiven Hobby-Fotografen.

Foto: Jasper Berndt-Gerdes