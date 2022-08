Die Mini-Mühle wird eingeweiht

Münster

Die Bockwindmühle, der der münsterische Mühlenhof seinen Namen verdankt, gibt es nun doppelt. Einmal in groß im Freilichtmuseum an der Sentruper Höhe und einmal als rund fünf Meter großes Modell in Oberlangen. Letzteres wird am Samstag eingeweiht.

Von Simon Beckmann