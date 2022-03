Die Politik ringt um den Musik-Campus

Auf dem ehemaligen Gelände der Pharmazie an der Hittorfstraße soll der Musik-Campus entstehen.

Der linken Rathaus-Mehrheit aus Grünen, SPD und Volt ist es noch nicht gelungen, eine gemeinsame Position zu einer städtischen Beteiligung am Musik-Campus zu finden. Jeweils zweieinhalb Stunden diskutierten am Montagabend die Ratsfraktionen von Grünen und SPD über das Projekt, zu den Inhalten wurde Stillschweigen vereinbart. Am Dienstagabend folgten weitere Gespräche zwischen den Koalitionspartnern.