Die rosarote Fahrradstraße

Vor zwei Jahren wurde die Bismarckallee in eine rote Fahrradstraße verwandelt. Mittlerweile hat sich das Rot jedoch in ein deutlich schlechter erkennbares Rosa verwandelt. Anders sieht es an der Hittorfstraße aus, die ab Juli 2020 eingefärbt wurde. Hier erstrahlt die Fahrbahn nach wie vor in kräftigem Rot.

