Die Rückkehr der Mumie

Der Blockbuster der Sammlung des Archäologischen Museums der Universität am Domplatz ist wieder zurück: Nach zweijähriger Reise durch japanische Museen ist die Mumie wieder an ihrem Platz in Münster. Das Auspacken war eine spannende Angelegenheit.

Reisen, erst recht in weite Ferne, war in der Pandemie nicht möglich. Nicht für die Münster-Mumie im Besitz des Archäologischen Museums der Universität Münster. Der Blockbuster der Sammlung tingelte in den vergangenen zwei Jahren durch Japan, letzte Station war Osaka.

Schon am Freitag hatte ein Lkw die kostbare Fracht wieder nach Münster ins Fürstenberghaus geliefert.

Behandeln wie ein rohes Ei

Bis Montagmorgen standen die drei Holzkisten ungeöffnet im Untergeschoss des Museums, damit der alte Ägypter, der vor etwa 2500 Jahren im jungen Alter von etwa 30 Jahren starb, sich wieder an das westfälische Klima gewöhnen konnte. Nun schreiten die Archäologen zur Tat. „Fragile“ steht auf den Kisten, und Kustos Helge Nieswandt betastet mit Handschuhen die erste Kiste wie ein rohes Ei.

Die Münster-Mumie ist zurück Nach zweijähriger Abwesenheit ist die altägyptische Mumie zurück im Archäologichen Museum der Universität. Foto: Lianna Hecht Die Mumie kehrte am Montag ins Archäologische Museum der Uni zurück. Foto: Karin Völker Die Mumie war während des Umbaus des Museums nach Japan ausgeliehen. Foto: Karin Völker Jetzt ist die „Münster Mumie“ zurück. Foto: Karin Völker Das Auspacken der Mumie war ein spannender Augenblick. Foto: Karin Völker Ägyptologin Prof. Angelika Lohwasser und Archäologe Prof. Achim Lichtenberger Foto: Karin Völker Prof. Angelika Lohwasser und Prof. Achim Lichtenberger inspizierten die Mumie sehr genau. Foto: Karin Völker Helge Nieswandt (r.) inspiziert, ob sie den Transport gut überstanden hat. Foto: Karin Völker

Spannung auch bei Prof. Achim Lichtenberger, dem Direktor des Archäologischen Seminars, und Ägyptologin Prof. Angelika Lohwasser. Nicht, dass in den Kisten eine andere Mumie steckt – die Wanderausstellung in Japan zeigte „Mumien der Welt“, und das Exemplar aus Münster wurde mit Moorleichen und weiteren mumifizierten Körpern unter anderem aus aus China gezeigt.

„Sargschrauben“ werden vorsichtig gelöst

Ein Team der Museumstischlerei „Fedder und Konsorten“ löst vorsichtig die „Sargschrauben“. Nieswandt lüftet das Textilfließ am Fußende und seufzt erleichtert: „Es ist unsere“, keine Mumienverwechslung also. Die Füße des alten Ägypters waren vor der ersten Präsentation der Mumie vor fünf Jahren von einem Hildesheimer Restaurator wiederhergestellt worden. Die Mumie, die zuvor in der Sammlung eines Mülheimer Gymnasiums wenig pfleglich behandelt worden war, hatte in ihrem prächtig geschmückten Sarg jahrzehntelang aufrecht gestanden. Dazu noch kopflos.

„Mumienköpfe brachten für Grabräuber in der Zeit des florierenden Mumienhandels um die vorletzte Jahrhundertwende herum Extra-Erlöse“, mutmaßt Angelika Lohwasser, dass der Kopf seinerzeit womöglich abgetrennt und solo verkauft wurde. Der vom Restaurator ebenfalls gefertigte Ersatzkopf liegt ein bisschen geneigt in der Holzkiste. „Macht nichts“, meint Lohwasser, „den können wir problemlos in der Vitrine geraderücken.“

Die Mumie in der Dauerausstellung Foto: Die Münster-Mumie ist ab Dienstag (9. November) im Archäologischen Museum der Universität, Domplatz 23, dauerhaft zu sehen. Sie wird zusammen mit anderen Exponaten gezeigt, die den altägyptischen Totenkult illustrieren. Der Holz-Sarg ist rund 150 Jahre älter als die Mumie, die vor ihrer Restaurierung im Universitätsklinikum, im Computertomografen untersucht wurde. „Die prächtigen Särge wurde im alten Ägypten häufig mehrfach verwendet – nur für die Begräbnisfeier“, erklärt Ägyptologin Lohwasser. Der Sarg ist für den 1,65 Meter großen Ägypter auch etwas zu klein. ...

Sarg und Sargdeckel sind prächtig verziert

Sarg und Sargdeckel, beide prächtig verziert, sind in getrennten Kisten verpackt, auch hier ist Helge Nieswandt nach dem Öffnen erleichtert. „Alles wieder da.“ Auf der Verpackung liegen neben dem Sargdeckel einige Brösel. Eine Fotografin lichtet sie detailliert ab – Schäden müssen penibel dokumentiert werden, so eine Mumie ist ein Schatz, der Transport hoch versichert, sagt Lichtenberger, froh, mit der Mumie jetzt im Museum den Totenkult der Ägypter beeindruckend zeigen zu können. Es ist fast Mittag, als der alte Ägypter an seinem Platz in der dezent beleuchteten Vitrine ruht. „Möglichst lange“, wünscht sich Helge Nieswandt. Reisen sind für uralte Mumien eine beanspruchende Angelegenheit.