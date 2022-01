Die Schutthalde kommt dem Beton-Kunstwerk immer näher

Moderne Kunst braucht kein barockes Umfeld. Doch selbst wenn man auf dem Standpunkt steht, dass man berühmten Kunstwerken auch etwas zumuten kann, so muss es nicht gleich ein solcher Schutthaufen sein wie bei Oscar Tuazon.

Skulptur-Projekt am Kanal

Ach, was waren das für herrliche Zeiten, als bei den Skulptur-Projekten für Münster noch so richtig was abfiel. Nach den Skulptur-Projekten 1987 blieben sage und schreibe 17 Kunstwerke im Stadtraum erhalten, nach der Ausstellung 1997 immerhin noch acht.