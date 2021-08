Hörsterstraße gesperrt und Vorfahrt an der Promenade: So verlief der erste Tag

Die Verkehrsversuche haben am Montag offiziell begonnen. Die Hörsterstraße ist nun autofrei, am Neubrückentor haben Promenadenradler Vorfahrt – und vom Ludgeriplatz zum Landeshaus gibt es eine durchgehende Busspur. Nicht alle Betroffenen sind begeistert.

Auf der Hörsterstraße ist es am Montagmittag so leer wie an einem Sonntagmorgen in den Ferien – keine Busse, keine Pkw. Ab und an rauscht ein Fahrrad oder eine Rikscha vorbei, ansonsten: Stille. Der vieldiskutierte Verkehrsversuch hat begonnen: Bis 24. September ist die Hörsterstraße für Kraftfahrzeuge gesperrt, am Neubrückentor (Kanalstraße) haben Promenaden-Radler Vorfahrt, vom Ludgeriplatz bis zum Landeshaus gibt es eine durchgehende Busspur – und zwischen Hauptbahnhof und Landeshaus nur noch eine Spur für Kraftfahrzeuge.