Diebe brechen in Einfamilienhäuser ein

Bislang unbekannte Täter sind in Münster in Einfamilienhäuser eingebrochen. In einem Fall wurde eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einbrecher haben sich in Münster Zugang zu Einfamilienhäusern verschafft.

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße Am Eschkamp eingeworfen und das Haus nach Wertvollem durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten laut einer Mitteilung der Polizei eine vierstellige Summe Bargeld und einen Fernseher.

Bereits am Dienstagnachmittag sind bislang unbekannte Täter zwischen 16 und 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Oderstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich nach Angaben der Polizei über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu dem Haus und durchsuchten die Wohnräume und Schränke nach Wertgegenständen. Als die Bewohner nach Hause kamen, bemerkten sie die offen stehende Haustür. Die Einbrecher waren bereits mit mehreren hochpreisigen Uhren geflüchtet.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.