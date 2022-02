Diese Corona-Regeln gelten zu Karneval in Münster

<strong>Dritter Öffnungsschritt am 20. März:</strong> In einem dritten und letzten Schritt zum 20. März sollen dann «<strong>alle tiefgreifenderen</strong>» Maßnahmen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Zuvor wollen Scholz und die Ministerpräsidenten am 17. März erneut zusammenkommen. Der Kanzler machte deutlich, dass er mit Blick auf die Öffnungsschritte nichts von Begriffen wie «Freedom Day» hält. Sie wären dem Ernst der Lage nicht angemessen. Wann genau einzelne Einschränkungen konkret wegfallen, ist abhängig von der jeweiligen Umsetzung in den Landes-Verordnungen.

Foto: dpa-Zentralbild