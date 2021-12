Diese Musik hört Münster: Die Spotify-Top-Ten des Jahres

Aktuell posten viele Spotify-Nutzer wieder ihre persönlichen Jahres-Musik-Rankings. Und auch die welt- und bundesweiten Toplisten geistern durchs Netz. Doch was haben die Menschen aus Münster 2021 so beim weltgrößten Streamingdienst gehört?

Wer sich aktuell die Stories im sozialen Netzwerk Instagram anschaut, kommt an "Spotify Wrapped", den Jahresrückblicken des größten Streamingdienstes der Welt, nicht vorbei. Denn viele Nutzer wollen ihren Freunden oder Followern ihre Lieblingsmusik des Jahres präsentieren.

Spotify selbst hat außerdem die meistgehörten Songs und Künstler des Jahres 2021 veröffentlicht - in einer welt- und deutschlandweiten Top-Ten-Liste.

Doch was hören die Nutzer aus Münster am meisten? Unsere Zeitung hat bei Spotify nachgefragt und exklusiv die Top-Ten-Liste der Stadt erhalten. Vorne weg: Lokale Künstler wie Roland Kaiser oder Henning Wehland sucht man vergeblich auf der Liste.

Münster hört Deutsch-Rap und internationale Party-Songs

Ähnlich wie im bundesweiten Ranking spielt für die Münsteraner scheinbar Deutsch-Rap eine große Rolle. Unter den Top-Ten der meistgehörten Künstler sind gleich sieben (!) Rapper aus der Bundesrepublik. RAF Camora (10.), Ufo361 (8.), Apache 207 (7.), Capital Bra (6.) und Cro 5.) finden sich genauso in der Liste wieder wie Luciano (3.). Und auch der Spitzenplatz der meistgehörten Künstler in Münster geht mit Bonez MC an einen Deutsch-Rapper.

Einzig Justin Bieber (2.) und David Guetta (4.) durchbrechen die deutsche Dominanz in der Münster-Liste, die von dem Musikprojekt Vize (9.) komplettiert wird.

Top-Songs in Münster internationaler

In der Liste der Top-Songs der Münsteraner in diesem Jahr sieht es aber schon anders aus. Nur zwei Deutsch-Rap-Songs haben es so gerade in die Top-Liste geschafft: "Ohne Dich" von KASIMIR1441, WILDBWOYS und Badmomzjay (7.) und "Madonna" von Bausa und Apache 207 (8.).

Gleich zwei Mal in der Liste der Top-Songs ist Olivia Rodrigo vertreten. Die Münsteraner hörten 2021 vom US-amerikanischen Teeniestar besonders oft "Drivers License" (5.) und "Good4u".

In die Top-Drei haben es Justin Bieber (feat The Kid LAIRO) mit "Stay" (3.) und die Indie-Gruppe Glass Animals mit "Heat Waves" (2.) geschafft. Meistgehörter Song 2021 in Münster war "Friday" (Dopamine Re-edit) von Riton und Nightcrawlers (feat. Mufasa & Hyperman).

Hier die Top-Ten-Listen aus Münster:

Die meistgehörten Künstler 2021 in Münster:

Bonez MC Justin Bieber Luciano David Guetta Cro Capital Bra Apache 207 Ufo361 Vize RAF Camorra

Die meistgehörten Songs 2021 in Münster: