Digitaler Booster für die Schulen in der Region

NRW-Schulministerin zu Besuch in Münster

Münster

Über die schwächelnde Digitalisierung in Schulen wird oft gelächelt. „Unsere digitale Aufholjagd ist in vollem Gange“, versprach NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer bei einem Besuch in Münster. Dort verschaffte sie sich einen Überblick über die aktuelle Lage.

Von Ulrich Schaper