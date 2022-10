Dino-Rock für Klein und Groß

Heavy Metal und Kids – passt das zusammen? Die Antwort: Ja, und wie! Vor allem, wenn coole Dinos im Spiel sind. So zu erleben bei Heavysaurus, der einzigartigen Show, in der Profimusiker in Dinosaurier- und Drachenkostümen auf der Bühne stehen und eigene Songs wie auch Adaptionen von Songs der Scorpions oder Survivor zum Besten geben.

Heavysaurus tourt aktuell durch Deutschland und begeistert Kiddies, Eltern sowie Großeltern gleichermaßen. Am Sonntag (9. Oktober) macht die Show auch Station im Skaters Palace in Münster.

So lebendig wie nie zuvor

Die Dinosaurier sind längst ausgestorben? Falsch! Mit Heavysaurus präsentieren sich die Dinos im Gegenteil heute so lebendig wie nie zuvor. Seit 2017 begeistert die Kinder-Rockband mit ihrer wilden Mischung aus Rock und Metal, die die deutsche Formation in Dinosaurierkostümen live in eine spektakuläre Bühnenshow verpackt, wie es in der Ankündigung heißt.

Heavysaurus besteht dabei aus fünf untrennbaren Jurassic-Freunden, die mit ihren Geschichten ein Publikum ab drei Jahren faszinieren. Der Sänger, Mr. Heavysaurus, ein geborener Tyrannosaurus Rex, sprüht nur so voller Energie und überlegt sich immer neue tolle Dinge.

Gitarrist Riffi Raffi ist der Drache unter den Dinos. Er liebt die Natur und wird von den anderen für seine spannenden Erzählungen geschätzt. Komppi Momppi ist groß und laut – eben wie es sich für einen echten Apatosaurus gehört. Der Schlagzeuger ist die „Papafigur“ innerhalb der Gruppe.

Bassist Muffi Puffi gehört zur Spezies der Stegosaurier und ist mit seinen 147 Millionen Jahren das mit Abstand jüngste Bandmitglied. Er testet gerne seine Grenzen aus, trotzdem kann ihm niemand wirklich böse sein. Und dann wäre da noch das quirlige Ceratopsian-Mädchen Milli Pilli am Keyboard: Sie ist mutig, innovativ und experimentell, sucht immer nach neuen Sounds und kann alles reparieren.

Über 35 Millionen Views bei Youtube

Mit ihren beiden bisher veröffentlichten Alben konnte Heavysaurus nach eigenen Angaben über 35 Millionen Views auf YouTube generieren, hat bereits eine einzigartige Tonie-Figur und zählt sogar Metal-Legenden wie Doro Pesch oder Kärbholz zu ihren Fans, die auf zwei Songs vertreten sind.

Ihre Lieder beschäftigen sich mit Themen, die kleine Rocker und Dino-Fans bewegen: Klimaschutz, Selbstbewusstsein, Mobbing in der Schule und auch dem Tod, den Heavysaurus auf einfühlsame, kindgerechte Art behandelt.

Einlass ist ab 14 Uhr, los geht es um 15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 22,95 Euro (inklusive Gebühren) und sind erhältlich unter: