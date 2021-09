Diskussionstage auf dem Hansaplatz

Das Reallabor Wolbecker Straße endet am Sonntag. Vorher sollen Vorzüge und Nachteile der momentanen Verkehrsführung aber noch debattiert werden.

Stadt Münster/Michael C. Möller

Foto: Stadt Münster/Michael C. Möller

Wie können Zukunftsvisionen für die Wolbecker Straße aussehen? Seit vergangenen Montag machen gelbe Markierungen auf der Fahrbahn, temporäre Beschilderungen auf dem Gehweg, Sitzmöbel anstelle von Pkw-Stellplätzen diese Visionen deutlich und stellen sie zur Diskussion. Um hierfür Platz zu schaffen, haben Fußgänger Geh- und Radweg zur Verfügung, Radfahrer werden auf die Fahrbahn geleitet – und dort gilt für sie sowie auch für den motorisierten Verkehr Höchsttempo 20. Noch bis Sonntag (26. September) läuft das Reallabor und nimmt laut städtischer Mitteilung eine Länge von knapp 400 Metern ein.

„Genau solche Aktionen sind der Weg nach vorne. Die Wolbecker Straße ist ein sehr konkretes Beispiel, hier befindet man sich auf Planungsstufe Null und greift als ersten Schritt partizipativ die Bedürfnisse der Nutzenden auf“, wird Claudia Kiso vom Umweltbundesamt in der städtischen Mitteilung zitiert. Die Nationale Koordinatorin der derzeit laufenden Europäischen Mobilitätswoche besuchte am Mittwoch Münsters Verkehrsversuche. Sie machte auch Zwischenstation am Reallabor.

Unterschiedliche Ansätze für zukünftige Planung

Claudia Kiso informierte sich am Infomobil auf dem Rewe-Parkplatz bei Stadtbaurat Robin Denstorff über das Projekt Wolbecker Straße: „Hier sprechen wir offen über unterschiedlichste Ansätze, die Wolbecker Straße künftig anders zu gestalten. Wir sammeln Meinungen, verdichten sie und stellen sie anschließend wieder zur Diskussion“, so Denstorff. Das Infomobil ist Herzstück des Reallabors und gerade zur Mittagszeit zwischen 12 und 14 Uhr ein beliebter Treffpunkt. Fachleute aus Münsters Verwaltung kommen hier ins Gespräch mit Anwohnenden und Nutzenden der Wolbecker Straße, die umliegenden Gastronomiebetriebe sorgen für einen Snack.

Am Samstag (25. September) wandert das Info-Mobil zum Abschluss auf den Hansaplatz zwischen Wolbecker Straße und Hansaring – hier laufen die Diskussionstage des Projekts. Nach dem Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr beginnt am Samstag die Ideenwerkstatt, um 16 Uhr eröffnet die Ausstellung zu den Ergebnissen des Reallabors Wolbecker Straße. Sie ist auch am Sonntag (26. September) von 10 bis 14 Uhr auf dem Hansaplatz zu sehen.

Danach wird auf der Wolbecker Straße zunächst alles beim Alten sein. Die Resultate des Reallabors aber fließen in einen Strategieplan ein. Und der wird zum Vorentwurf für die Umgestaltung des Straßenraums. So könnte die Wolbecker Straße künftig den Bedürfnissen ihrer Nutzerinnen und Nutzer deutlich näher kommen, als es derzeit der Fall ist.