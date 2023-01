Ein Philosoph im Bademantel

Seit 2004 läuft Olli Dittrich allsonntäglich als der arbeitslose Verlierertyp Dittsche in seinem Hamburger Stamm-Grill zu Höchstform auf. In Bademantel und Schumilette philosophiert er wortreich und unbekümmert bei Imbisswirt Ingo über das aktuelle Weltgeschehen genauso wie über die Tücken des Alltags. Nun ist er live und solo erneut auf „Chefvisite“.

Am 22. November (Mittwoch) ab 20 Uhr ist Dittsche in der Halle Münsterland zu erleben. Natürlich in allerbester Bierlaune („das perlt!“) und nicht, ohne neben seiner Meinung („Das is‘ meine Meinung!“) auch gleich seine Lösungen oder, wie er sagt, „Weltideen“ im allerschönsten Dittsche-Sprech zu präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Die 27-Staffel-starke WDR-Kultserie, die schon mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Adolf-Grimme-Preis „mit Gold“ ausgezeichnet wurde, wird live gedreht und kommt dabei ganz ohne Drehbuch aus.

Jogginghose und Schumiletten

Nun verlegt Olli Dittrich erneut seine Paraderolle zurück auf die Bühne. Dittsche im Original-Bademantel, mit Oberhemd, Jogginghose und Schumiletten, eine Flasche Bier in der Hand, eine Alditüte mit Leergut dabei.

Der Congress Saal der Halle Münsterland wird am 22. November zur „Muggelbude“, wenn Dittsche allein am Mikrofon steht und von Ingo, Kröti, den Kargers oder Giovanni erzählt, von Kim Jong-un, Putin, Donald Trump oder Olli Kahn, der ja der einzige Langzeitüberlebende mit Hühnergrippe ist, „ma sagn’“. Ein reiner Titan – Bidde!

Eintrittskarten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.karten-online.de erhältlich.